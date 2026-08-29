¿Por qué se divorciaron Lucero y Mijares? La verdad sobre su ruptura

Durante años, Lucero y Manuel Mijares fueron considerados una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo mexicano. Su boda transmitida por televisión, se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la farándula; sin embargo, 14 años después, ambos sorprendieron al anunciar que habían decidido poner punto final a su matrimonio.

¿Cómo se conocieron Lucero y Mijares?

Lucero y Mijares se conocieron durante la década de los 80, cuando coincidieron en proyectos relacionados con el entretenimiento. Sin embargo, su romance comenzó años después, cuando ambos ya tenían una carrera consolidada.

A más de una década de su separación, esta es la historia detrás del divorcio de una de las parejas más queridas de México. Mezcalent

La relación avanzó rápidamente y en enero de 1997 llegaron al altar. Posteriormente formaron una familia con sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes se convirtieron en su principal prioridad.

Durante su matrimonio, ambos continuaron trabajando intensamente. Lucero combinaba sus facetas como cantante y actriz, mientras Mijares mantenía una agenda musical llena de presentaciones. Precisamente, ese ritmo profesional terminaría convirtiéndose en uno de los factores que afectaron su convivencia.

¿Por qué se divorciaron Lucero y Mijares?

En 2020, durante una entrevista con Yordi Rosado, Mijares explicó que las exigentes agendas de ambos comenzaron a dificultar la vida familiar.

Los cantantes han contado su propia versión sobre las verdaderas razones que los llevaron al divorcio. Mezcalent

El cantante recordó que tanto él como Lucero viajaban constantemente y que, durante largos periodos, tenían que acostumbrarse a que uno estuviera fuera mientras el otro permanecía en casa.

Las giras, las grabaciones de telenovelas y los compromisos profesionales hicieron que la convivencia disminuyera considerablemente.

Mijares incluso explicó que antes de terminar oficialmente su relación comenzaron a dormir en habitaciones separadas. Para ellos, el proceso no estuvo marcado por grandes enfrentamientos, sino por un distanciamiento que ocurrió de manera gradual.

Mijares ha comentado cómo comenzó el desgaste de su matrimonio con Lucero y por qué decidieron tomar caminos separados. Mezcalent

¿Hubo infidelidad en la relación de Lucero y Mijares?

Tras el anuncio de su separación, los rumores sobre una posible infidelidad comenzaron a circular en los medios. Sin embargo, ninguno de los dos ha señalado públicamente una aventura como la causa de su divorcio.

La expareja decidió transformar el final de su matrimonio en una relación basada en la amistad, el respeto y la familia. Foto: Captura de video

Por el contrario, ambos han insistido en que su decisión fue tomada de común acuerdo y desde el respeto.

Para la expareja, continuar con un matrimonio que ya no funcionaba como relación sentimental no tenía sentido, pero eso tampoco significaba destruir el vínculo familiar que habían construido.

En 2022, durante una entrevista relacionada con su gira conjunta ¡Hasta que se nos hizo!, incluso bromearon sobre las razones de su divorcio, demostrando la confianza que mantienen actualmente.

Lucero revela cómo vivió su divorcio de Mijares

En una conversación con Yordi Rosado en 2024, Lucero habló con especial sinceridad sobre aquella etapa. La cantante reconoció que divorciarse representó una decepción personal porque ambos habían imaginado que permanecerían juntos toda la vida.

Lucero ha reconocido que separarse de Mijares fue uno de sus grandes fracasos, Foto: Cuartoscuro.com / Galo Cañas Rodríguez

Sin embargo, con el tiempo consiguió cambiar su perspectiva. En lugar de quedarse atrapados en el conflicto, decidieron transformar su relación: si no habían logrado mantener un buen matrimonio, al menos querían construir un buen divorcio.

Esa filosofía les permitió conservar una relación cercana y evitar que sus hijos vivieran la separación como una ruptura familiar agresiva.

¿Cómo es la relación actualmente de Lucero y Mijares?

Más de una década después de su separación, Lucero y Mijares continúan demostrando que terminar un matrimonio no necesariamente significa terminar una familia.

Aunque dejaron de ser esposos, Lucero y Mijares consiguieron mantenerse unidos como padres de José Manuel y Lucerito. Mezcalent

Ambos han hablado con admiración del otro como padres y han compartido escenario en diferentes ocasiones. Lucero ha destacado públicamente la labor de Mijares con sus hijos y ha reconocido que se siente orgullosa de haberlo elegido como padre de su familia.

Su historia también demuestra que no todas las rupturas tienen que terminar en enfrentamientos públicos. Después de 14 años de matrimonio, decidieron dejar de ser esposos, pero conservaron algo que para ambos resultaba mucho más importante: ser amigos, compañeros y padres presentes para José Manuel y Lucerito.