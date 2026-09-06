¿Cuál es la diferencia entre corridos tumbados, bélicos y tradicionales?

Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H y Luis R. Conriquez suelen aparecer bajo una misma etiqueta: corridos. Sin embargo, basta escuchar algunas de sus canciones y compararlas con las de Los Tigres del Norte o con los corridos de la Revolución Mexicana para notar que no suenan exactamente igual.

En los últimos años, términos como corridos tumbados, corridos bélicos, narcocorridos o corridos tradicionales han comenzado a mezclarse hasta utilizarse, en ocasiones, como si fueran sinónimos.

Aunque todos parten de una tradición musical mexicana que lleva más de un siglo contando historias mediante canciones, existen diferencias tanto en el sonido como en las letras y los personajes que protagonizan sus relatos.

Y hay una primera clave para entenderlas: mientras el corrido tumbado está definido principalmente por una renovación musical influida por géneros como el hip-hop y el trap, el término bélico suele estar mucho más relacionado con lo que cuenta la canción.

Antes de los tumbados: ¿qué es un corrido tradicional?

Mucho antes de Spotify, TikTok o Peso Pluma, los corridos ya funcionaban prácticamente como una forma de historias cantadas.

Smithsonian Folkways los define como baladas narrativas, es decir, canciones que cuentan historias sobre personas y acontecimientos. Durante más de 150 años han relatado episodios relacionados con guerras, tragedias, conflictos sociales, personajes populares e incluso elecciones.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos explica que los corridos podían celebrar héroes, condenar villanos, narrar acontecimientos importantes e incluso transmitir enseñanzas de una generación a otra.

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Debido a que se componían alrededor de sucesos reconocibles para una comunidad, también llegaron a funcionar como una especie de crónica oral: las letras cambiaban y circulaban conforme eran interpretadas nuevamente por diferentes cantantes.

Por ello, aunque muchas personas asocian actualmente la palabra "corrido" con el narcotráfico, el género nunca estuvo limitado a ese tema.

Existen corridos sobre revolucionarios, migrantes, trabajadores, tragedias, movimientos sociales, criminales, carreras de caballos y numerosos acontecimientos históricos.

En grabaciones antiguas recopiladas por Smithsonian Folkways es común encontrar acompañamientos relativamente sencillos con guitarra y acordeón, aunque la instrumentación del corrido ha cambiado dependiendo de la región y de su relación con estilos como el norteño, la música ranchera o la banda.

Su elemento central, sin embargo, no es un instrumento específico: es contar una historia.

Entonces, ¿qué es un narcocorrido?

El narcocorrido no necesariamente es una forma musical completamente diferente, sino una variante del corrido definida principalmente por aquello que narra.

Smithsonian Folkways explica que sus raíces pueden rastrearse hasta canciones sobre contrabandistas y traficantes, incluso anteriores a la consolidación del narcotráfico moderno. Con el tiempo, estas historias comenzaron a incorporar personajes relacionados con el tráfico de drogas, organizaciones criminales, enfrentamientos y estructuras de poder.

Por eso es posible encontrar narcocorridos interpretados bajo estilos musicales muy diferentes.

Y eso ayuda a entender lo que sucedería décadas más tarde con los llamados corridos bélicos.

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¿Qué son los corridos tumbados?

El cambio generacional comenzó a tomar una forma mucho más clara a finales de la década de 2010.

En lugar de abandonar el corrido, una nueva generación de músicos creció escuchando simultáneamente regional mexicano, rap, hip-hop y trap, y comenzó a mezclarlos.

Spotify describe a los corridos tumbados precisamente como una fusión del corrido tradicional con elementos del trap y el hip-hop, tanto en su producción como en la manera de cantar.

La propia plataforma atribuye a Natanael Cano la popularización del nombre del movimiento con su álbum Corridos Tumbados, lanzado en 2019 bajo el sello Rancho Humilde.

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Las guitarras y otros instrumentos asociados con el regional mexicano permanecieron, pero las interpretaciones incorporaron fraseos cercanos al rap, voces menos tradicionales, estructuras más libres y una estética vinculada con la cultura urbana.

En lugar del revolucionario, el bandido o el personaje histórico narrado desde fuera, muchas canciones comenzaron a utilizar la primera persona para hablar de dinero, fiestas, drogas, automóviles, relaciones amorosas, éxito, ropa, lujo o ascenso social.

Eso significa que un corrido tumbado no tiene que hablar necesariamente del narcotráfico.

Puede existir un tumbado romántico, sobre una ruptura amorosa o sobre la vida de quien lo interpreta.

Investigaciones académicas recientes incluso consideran este movimiento una resignificación juvenil de la tradición corridística mexicana, resultado de la mezcla entre corrido, música norteña, rap y trap.

¿Y qué es un corrido bélico?

A diferencia de "corrido tumbado", que ayuda a describir una transformación musical, el calificativo "bélico" está fuertemente relacionado con el contenido y la actitud de las letras.

Son canciones que suelen hacer referencia a personajes armados, enfrentamientos, grupos criminales, poder territorial, vehículos, armas, organizaciones del narcotráfico o una vida descrita como peligrosa.

Luis R. Conriquez ha sido uno de los artistas más identificados con esta corriente, hasta adoptar públicamente el calificativo de "corridos bélicos" para parte de su producción.

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Pero esto no quiere decir que exista una frontera musical donde termina el tumbado y comienza el bélico.

De hecho, el investigador José Manuel Valenzuela Arce, autor de Corridos tumbados. Bélicos ya somos, bélicos morimos, analiza ambos conceptos como parte de un mismo fenómeno contemporáneo atravesado por el corrido tradicional, el rap, el trap y las narrativas de la narcocultura.

En otras palabras: una canción puede ser tumbada y bélica al mismo tiempo.

Puede utilizar guitarras y estructuras asociadas a los corridos tumbados y, simultáneamente, contar una historia sobre armas, organizaciones criminales o enfrentamientos.

También puede existir un corrido bélico con una instrumentación más cercana al norteño, campirano o banda sin adoptar completamente el sonido tumbado.

Tumbado no significa necesariamente bélico

Tumbado habla principalmente de cómo se transformó el corrido; bélico, de lo que determinadas canciones deciden contar.

Así, artistas como Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma, Fuerza Regida o Eslabón Armado han sido asociados con el movimiento de los corridos tumbados por la renovación musical que protagonizaron, aunque no todas sus canciones hablen de violencia o narcotráfico.

Spotify incluso agrupa a estos artistas dentro de una generación que llevó los corridos tumbados a audiencias internacionales mediante la combinación de música mexicana con sonidos urbanos.

En cambio, la denominación bélica suele aparecer cuando las letras adquieren un tono más relacionado con violencia, armas, confrontaciones o personajes vinculados con el narcotráfico.

junior h

¿Qué diferencia hay entre un corrido clásico, uno tumbado y uno bélico?

Una forma sencilla de verlo sería pensar en tres preguntas distintas. El corrido tradicional responde principalmente: ¿qué historia voy a contar?

Su centro está en el relato de un personaje, un acontecimiento, una tragedia o una hazaña.

El corrido tumbado agrega otra pregunta: ¿cómo puede sonar el corrido para una generación que también escucha hip-hop y trap?

Mientras que el corrido bélico se identifica sobre todo preguntando: ¿de qué universo habla la canción?

Cuando aparecen armas, enfrentamientos, estructuras criminales, personajes del narcotráfico y una estética de poder asociada con ellos, la etiqueta de "bélico" comienza a cobrar sentido.

Pero ninguna de estas categorías funciona como una clasificación científica con fronteras rígidas.

Un estudio publicado en 2025 en la revista académica Cultura y Droga señala precisamente que, lejos de desaparecer después de la Revolución Mexicana, el género ha desarrollado sucesivamente variantes relacionadas con la migración, el narcotráfico y, más recientemente, los corridos tumbados y bélicos.

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En más de un siglo cambiaron los personajes, la forma de cantar, la ropa de los intérpretes, los instrumentos y hasta la manera de distribuir la música.

Lo que antes podía viajar oralmente de pueblo en pueblo hoy puede viralizarse en cuestión de horas mediante TikTok, YouTube o Spotify.

Sin embargo, detrás de todas estas variantes permanece una característica que Smithsonian Folkways utiliza para definir al género desde sus expresiones más antiguas: el corrido es una historia convertida en canción.