¿Se canceló el Arre? Festival anuncia suspensión temporal por clima

El festival Arre suspendió temporalmente sus actividades este domingo 6 de septiembre debido a las condiciones climáticas, informó la organización del festival mediante un aviso difundido en redes sociales.

El mensaje fue publicado durante la segunda jornada del evento, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. De acuerdo con la información oficial del festival, Arre Pepsi Black estaba programado para los días 5 y 6 de septiembre de 2026.

En el comunicado compartido por el festival se lee:

“Debido a las condiciones climáticas, las actividades en Arre Pepsi Black se suspenden temporalmente. Mantente atento a nuestras redes sociales para más información”.

Hasta el momento, la organización no ha informado si la suspensión afectará horarios, presentaciones específicas o accesos al recinto. Tampoco se ha comunicado una cancelación definitiva de la jornada.

Arre Pepsi Black pide seguir sus redes sociales

El aviso de Arre Pepsi Black no dio detalles adicionales sobre la duración de la suspensión.

La recomendación oficial para los asistentes fue mantenerse pendientes de las redes sociales del festival, donde se espera que se informe si las actividades se reanudan o si habrá ajustes en la programación.

La palabra clave del anuncio es “temporalmente”, por lo que no debe interpretarse como cancelación total hasta que el festival emita una actualización.

El festival Arre anuncio la suspensión de los conciertos Redes sociales

¿Qué artistas estaban programados este domingo en Arre Pepsi Black?

La suspensión ocurrió durante la jornada dominical de Arre Pepsi Black, fecha que tenía programadas presentaciones de artistas como Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Clave Especial, Eslabón Armado, La Sonora Dinamita, Los Dos Carnales, Mi Banda El Mexicano y Víctor Mendívil, entre otros, de acuerdo con la información disponible en Ticketmaster.

El festival estaba anunciado para iniciar este domingo a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, según la página de venta de boletos.

El festival se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Arre Pepsi Black regresó este año a la Ciudad de México como uno de los festivales dedicados al regional mexicano.

OCESA presentó esta edición como el regreso del evento al Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel encabezado por nombres como Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Calle 24, Clave Especial, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros y Grupo Cañaveral, entre otros.

Además de los conciertos, el festival contempla distintas actividades y activaciones dentro del recinto, incluidas experiencias de marcas, zonas de descanso, dinámicas para asistentes y espacios de comida y bebida.