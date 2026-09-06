El Malilla denuncia que lo tocaron sin consentimiento durante un show

El Malilla denunció en redes sociales que una persona del público lo tocó sin su consentimiento durante uno de sus conciertos, situación que provocó reacciones divididas entre sus seguidores.

El cantante mexicano compartió un mensaje breve en su cuenta de X, antes Twitter, para exponer lo ocurrido durante una presentación en San Antonio, Estados Unidos, según reportes retomados por Infobae.

“Hoy me agarraron la verguitª en un show :(”, escribió El Malilla.

La publicación generó conversación inmediata porque, mientras algunos usuarios tomaron el episodio como una broma o incluso hicieron comentarios sexualizados sobre lo ocurrido, otras personas pidieron no minimizar el contacto físico no consentido.

Seguidores de El Malilla piden no minimizar lo ocurrido

Después de la publicación, varios usuarios señalaron que tocar a un artista sin permiso no debe tratarse como parte normal de un concierto.

Una de las respuestas que más circuló resumió el reclamo de quienes pidieron tomar en serio lo ocurrido:

“Recuerden que si NO hay consentimiento es ABUSO. No normalicen esas acciones”.

El cantante tomó con humor la decisión de los padres y presumió su papel como padrino. IG

Otros comentarios también insistieron en que la admiración por un cantante no autoriza a invadir su espacio personal ni a tocar partes de su cuerpo.

La reacción abrió debate por el consentimiento

El caso provocó debate porque algunas respuestas al mensaje de El Malilla parecían minimizar la situación.

Entre los comentarios que circularon hubo quienes bromearon con que la persona que lo tocó había sido “afortunada”, una reacción que contrastó con quienes recordaron que el consentimiento también aplica cuando se trata de artistas hombres.

“No porque sea hombre debería soportarlo”

Parte de las reacciones también señalaron que el género del artista no debe usarse para restarle gravedad al episodio.

El Malilla sorprendió al revelar que un bebé fue registrado con su nombre artístico. IG

“Eso es acoso y no pq seas hombre deberías de soportarlo”, dijo una usuaria en redes sociales.

El comentario fue retomado por otros usuarios que señalaron que las agresiones o invasiones al espacio personal no deben justificarse por la fama, la apariencia o la actitud escénica de un cantante.