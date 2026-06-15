La muerte de Gaspi sigue generando reacciones entre creadores de contenido de toda Latinoamérica. Horas después de confirmarse que el youtuber argentino falleció en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, Luisito Comunica decidió recordar el último mensaje que recibió de él y compartirlo con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el influencer mexicano publicó un audio que Gaspi le había enviado tiempo atrás.

“Bueno, si no es esta, será la próxima, che. La verdad, me caes increíble, me encanta lo que haces y bueno, ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado, en algún evento”, se escucha decir al argentino en la grabación.

“Ya nos cruzaremos”: Luisito Comunica comparte último audio que recibió de Gaspi IG gaspipd

Luisito Comunica comparte último audio que tuvo con Gaspi

El creador mexicano no agregó una explicación extensa. Bastaron unos segundos de audio y una frase para transmitir el impacto que le causó la noticia.

En la grabación, Gaspi se muestra cercano y amigable. Incluso le pide a Luisito que le escriba si vuelve a visitar Argentina y deja abierta la posibilidad de convivir en el futuro.

“Si volvés a Argentina, mandame un mensaje igual, no te olvides, che”, dice el influencer argentino antes de despedirse.

“Ya nos cruzaremos”: Luisito Comunica comparte último audio que recibió de Gaspi Captura de Pantalla

Influencers reaccionan a la muerte de Gaspi

La despedida de Luisito se suma a los mensajes que otras figuras de internet han compartido desde que se conoció el fallecimiento del creador argentino.

Durante las últimas horas, varios streamers, youtubers e influencers recordaron colaboraciones, anécdotas y conversaciones privadas con Gaspi.

Algunos optaron por publicar fotografías, mientras que otros recuperaron mensajes y audios que intercambiaron con él en distintos momentos de su carrera.

La noticia provocó una fuerte reacción entre seguidores de distintos países, quienes llenaron redes sociales con homenajes y fragmentos de algunos de sus videos más populares.

“Ya nos cruzaremos”: Luisito Comunica comparte último audio que recibió de Gaspi IG gaspipd

Quién era Gaspi, el creador argentino que conquistó YouTube

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de YouTube en Argentina gracias a su estilo espontáneo, entrevistas callejeras y humor impredecible.

Llegó a reunir cerca de tres millones de suscriptores en la plataforma y se ganó una audiencia que seguía cada una de sus apariciones.

Su popularidad creció con videos grabados en espacios públicos, donde interactuaba con desconocidos utilizando preguntas inesperadas y situaciones improvisadas. Con el paso de los años, también participó en proyectos internacionales y eventos masivos del mundo digital, incluyendo La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos.

En los últimos tiempos había retomado su actividad pública después de atravesar una etapa complicada a nivel personal, algo que él mismo había comentado en distintas entrevistas.