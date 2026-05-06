¿Qué le pasó a Victoria Kühne? Hospitalizan de emergencia a novia de Cristian Castro

La cantante Victoria Kühne fue hospitalizada de emergencia por apendicitis, un episodio que, según contó ella misma, estuvo cerca de complicarse más de lo esperado.

Y es que la artista compartió detalles desde el hospital, donde confirmó que fue sometida a una cirugía para extirpar el apéndice y que actualmente se encuentra fuera de peligro.

La noticia se conoció directamente a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen desde la cama del hospital acompañada por sus padres. En la fotografía, Victoria Kühne aparece sonriente mientras su familia la acompaña, una escena que contrastó con la gravedad del momento que acababa de atravesar.

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento”, escribió la cantante, explicando que la crisis ocurrió justo cuando estaba cerrando una etapa importante en su carrera.

Victoria Kühne fue hospitalizada por apendicitis y operada de emergencia. IG victoriakuhne

El susto llegó tras volver de Los Ángeles

El episodio ocurrió en un momento clave para Victoria Kühne. La artista acababa de regresar de Los Ángeles, donde finalizó las grabaciones de su próximo disco. Sin embargo, apenas unas horas después de aterrizar en México, comenzó a presentar síntomas que derivaron en una apendicitis que requirió atención inmediata.

En su mensaje, la cantante relató que la situación la tomó por sorpresa mientras todavía estaba concentrada en su trabajo musical. Aun así, mantuvo su estilo directo al compartir lo ocurrido: confirmó que la operación fue exitosa y que su recuperación avanza de forma favorable.

Lejos de frenar sus planes, también aprovechó para adelantar noticias sobre su música.

“Bye apéndice… pero hello álbum nuevo”, escribió.

Con esto reveló que su próximo material ya está terminado y que será lanzado el 29 de mayo.

Victoria Kühne IG victoriakuhne

Familia ayuda y apoya a Victoria Kühne tras hospitalización

Durante el proceso, Victoria Kühne estuvo acompañada por su familia, un aspecto que destacó en su publicación. La imagen que compartió muestra a sus padres a su lado en el hospital, reforzando la cercanía que mantuvo en un momento delicado.

Además, la artista agradeció públicamente al equipo médico que la atendió, mencionando de forma directa al Dr. Román González y al personal del Hospital Zambrano, a quienes describió como parte fundamental en su recuperación.

El mensaje no solo informó sobre su estado de salud, también dejó ver la rapidez con la que fue atendida, un factor clave en este tipo de diagnósticos.

Victoria Kühne aparece sonriente mientras su familia la acompaña IG victoriakuhne

Qué es la apendicitis y por qué requiere atención urgente

La apendicitis es una inflamación del apéndice que puede evolucionar rápidamente si no se trata a tiempo. Suele manifestarse con dolor abdominal intenso, náuseas, vómito y fiebre. Cuando el apéndice se obstruye, las bacterias se multiplican y generan una infección que puede complicarse en cuestión de horas.

En casos como el de Victoria Kühne, el tratamiento consiste en una apendicectomía, es decir, la cirugía para retirar el apéndice. Si se atiende de forma oportuna, la recuperación suele ser favorable, pero un retraso puede provocar complicaciones más graves.