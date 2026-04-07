"Lo que necesites": Cristian Castro felicita a la distancia su hija Rafaela por sus 12 años

Cristian Castro celebró a distancia el cumpleaños número 12 de su hija Rafaela Castro, quien además obtuvo calificaciones sobresalientes en su colegio en Bogotá, Colombia, aunque no pudo estar presente físicamente, el intérprete se conectó mediante una videollamada para seguir de cerca los logros académicos de la menor y felicitarla en una fecha significativa.

Durante una actividad escolar, Rafaela participó en una clase abierta donde mostró su dominio del inglés, lo que fue reconocido con notas destacadas.

A través de la videollamada, Cristian Castro reaccionó con emoción al desempeño de su hija, quien respondió a las felicitaciones con un “gracias papi, te quiero mucho”.

El momento fue captado por el programa Ventaneando, donde se difundieron imágenes del intercambio entre ambos.

Un regalo y contacto constante

Como parte de la celebración, el cantante le obsequió un teléfono celular, lo que generó entusiasmo en la menor. De acuerdo con lo mostrado, el dispositivo será utilizado tanto para entretenimiento como para apoyar sus actividades escolares.

Pese a la distancia —ya que Rafaela vive en Colombia con su madre, Paola Eraso— el cantante mantiene contacto constante con su hija a través de llamadas y mensajes, mientras divide su tiempo entre México y Estados Unidos.

Cristian Castro compartió el momento que felicitó a su hija Especial

Rafaela continúa su formación en el arte

Además de su desempeño escolar, Rafaela continúa su formación en disciplinas artísticas como canto, baile y actuación.

Desde hace varios años forma parte de un instituto de artes en Bogotá, donde ha desarrollado habilidades escénicas que la acercan al ámbito artístico, en una familia vinculada al entretenimiento que incluye a su abuela, Verónica Castro.

En declaraciones previas, Cristian Castro ha mencionado la posibilidad de impulsar la carrera musical de su hija en el futuro. El cantante ha señalado que este proyecto dependerá de que Rafaela complete su formación académica, priorizando sus estudios antes de cualquier lanzamiento profesional.