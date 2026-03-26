Cristian Castro sorprende con su nuevo objetivo personal

El cantante mexicano Cristian Castro ha vuelto a sorprender a sus seguidores, esta vez al compartir una meta personal que durante años permaneció pendiente: concluir sus estudios académicos.

Cristian Castro termina la preparatoria

Tras una carrera consolidada en la música, Cristian Castro confesó que en tan solo un par de semanas logrará finalizar la preparatoria, un objetivo que había dejado inconcluso durante años debido a su intensa agenda profesional. Entre conciertos, viajes internacionales y compromisos laborales, el cantante logró mantenerse firme en su propósito, incluso presentando exámenes desde ciudades como Londres y España.

El cantante retomó sus estudios pese a su intensa agenda. Mezcal Entertainment

Lejos de tratarse de un proceso sencillo, el artista tuvo que adaptarse a una modalidad flexible que le permitió estudiar a distancia mientras continuaba con sus giras. Esta disciplina ha sido clave para alcanzar una meta que, según sus propias palabras, le preocupaba desde hace mucho tiempo.

Cristian Castro quiere ir a la universidad

Pero terminar la preparatoria no es el final del camino. Al contrario, representa el inicio de una nueva etapa. Cristian Castro ya tiene la mirada puesta en la universidad, un sueño que asegura ha tenido desde siempre y que ahora está decidido a cumplir.

Presentó exámenes desde distintas partes del mundo. (Foto: Mezcal Entertainment)

El cantante reveló que aún no define con claridad qué carrera elegirá, aunque ha considerado opciones como Administración de Empresas, Contabilidad, Ciencias e incluso la docencia, una profesión que le inspira profundamente.

Siempre que veo a un maestro, me parece la persona más valiosa del mundo”, compartió, dejando ver un lado más reflexivo y humano.

Su intención es cursar la universidad de manera presencial, una experiencia que desea vivir plenamente como cualquier otro estudiante, más allá de su fama.

¿Por qué Cristian Castro quiere estudiar la universidad?

Uno de los principales motores que impulsaron a Cristian a retomar sus estudios ha sido su madre, Verónica Castro. La reconocida actriz logró terminar su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México en condiciones complejas, lo que dejó una profunda huella en el cantante.

Su madre, Verónica Castro, fue su gran inspiración. (Foto: Mezcal Entertainment)

El propio Cristian ha reconocido que la historia de esfuerzo de su madre lo hizo cuestionarse y replantear sus prioridades.

Me sentí en deuda conmigo mismo y con mi familia”, confesó, al tiempo que reflexionó sobre aspectos personales de su vida, como su deseo de formar una familia y crecer más allá de su éxito artístico.

Los profesores de Cristian Castro dan declaraciones sobre él

El camino académico no ha estado exento de dificultades. De acuerdo con sus profesores, el cantante ha demostrado ser un alumno constante y comprometido, aunque materias como matemáticas representaron un reto importante, al grado de tener que repetirlas en varias ocasiones.

A pesar de ello, nunca abandonó. Sus evaluaciones se realizaron bajo estricta supervisión, incluso mediante videollamadas, lo que dejó claro que su proceso fue tan exigente como el de cualquier estudiante.

Aún no decide qué carrera estudiará. (Foto: Mezcal Entertainment)

Sus docentes también han destacado su interés por generar un impacto positivo en la sociedad. Entre sus ideas, se encuentra la posibilidad de crear fundaciones o iniciativas que promuevan la educación, un reflejo de su nueva visión de vida.

La noticia de que Cristian Castro buscará ingresar a la universidad ha sido recibida con entusiasmo, incluso por figuras del medio como Pati Chapoy, quien celebró su decisión de apostar por la educación. Más allá del espectáculo, este paso marca un momento de transformación personal para el cantante.

Sus profesores destacan su disciplina y compromiso. Archivo

Después de décadas de éxito en la música, ahora busca completar una meta que le permita crecer en otros ámbitos y redefinir su camino. Su historia demuestra que nunca es tarde para retomar los estudios y perseguir sueños pendientes. Hoy, Cristian Castro no solo canta, también estudia… y está listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.