Esposa de Alberto del Río habría pedido ayuda a Flor Rubio un mes antes de supuesta agresión

Alberto del Río, “El Patrón”, está en la polémica luego de su detención este 6 de abril en San Luis Potosí por una presunta agresión en contra de su esposa. El caso no solo ha generado reacciones por tratarse de un personaje conocido, sino también por los elementos que han surgido posteriormente y que apuntan a que la situación venía desarrollándose desde tiempo atrás.

Conforme han pasado las horas, han salido nuevos detalles, entre ellos la información compartida por la periodista Flor Rubio, quien reveló que la esposa del luchador habría buscado apoyo semanas antes de presentar una denuncia formal, lo que sugiere que existían señales previas de conflicto dentro de la relación.

Esposa de Alberto del Río le pidió ayuda a Flor Rubio

Semanas antes de que ocurriera la detención, se registró un acercamiento que en su momento no tuvo mayor seguimiento. De acuerdo con el relato de Flor Rubio, Mary Carmen Rodríguez Lucero le envió un mensaje en el que daba a entender que había pasado por una situación complicada con su esposo.

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La comunicadora relató cómo se dio ese intercambio de mensajes, dejando ver que la conversación pudo haber sido un intento inicial de buscar ayuda, aunque finalmente no se concretó.

“Hace un mes, el 6 de marzo, Carmen me contacta a través de mensajes de texto y me dice que quiere conversar conmigo por un incidente que había ocurrido con su esposo. Yo le contesto horas después, me pongo a sus órdenes, la saludo y ella en la respuesta me dice: ‘No, Flor. Ya todo está bien, cambié de opinión, gracias por haberme contestado’”, dijo en VLA.

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Después de ese primer contacto, la conversación no continuó. La periodista explicó que respetó la decisión de no hacer público lo ocurrido, ya que así se lo pidió la propia Mary Carmen en ese momento.

“Yo le dije: ‘Aquí estoy para lo que necesites’. No llegué a pensar lo que está sucediendo, pero algo estaba pasando porque ella utiliza la palabra: ‘sucedió un incidente con mi esposo’. Cuando le contesto ella cambia de opinión, no me comparte y la información y yo tampoco la comparto públicamente porque era su deseo, que no se compartiera nada de la conversación”.

La detención de Alberto del Río

Fue hasta el 6 de abril cuando la situación escaló. Tras una llamada de emergencia, elementos de seguridad acudieron al domicilio de la pareja. En el lugar encontraron a la mujer con lesiones visibles, lo que derivó en la detención inmediata de Alberto del Río.

El caso fue turnado a la Fiscalía, donde se investiga como violencia familiar. Mientras tanto, la presunta víctima recibe atención médica y acompañamiento legal.

Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí tras una denuncia por violencia familiar; autoridades investigan el caso Redes sociales

La información también fue retomada en el programa Venga la Alegría, donde Flor Rubio compartió detalles sobre la situación legal del luchador y lo que se espera en los próximos días.

“Las autoridades no han especificado hasta el momento cuál es la situación jurídica de Alberto del Río. Sabemos que fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Este día ofrecerán más datos en una conferencia de prensa”.

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Hasta ahora, las autoridades no han dado un posicionamiento definitivo sobre el proceso legal, por lo que se espera que en próximas horas se amplíe la información.

PJG