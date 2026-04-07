¡Alerta fans! SSC advierte sobre estafas digitales con artistas y conciertos

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y agrupaciones musicales ante el incremento de estafas digitales y robo de información a través de portales falsos.

De acuerdo con la dependencia, ciberdelincuentes están aprovechando las tendencias musicales, así como la inmediatez de la información en plataformas digitales, para engañar a usuarios mediante enlaces fraudulentos que circulan en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.

Estos mensajes suelen prometer experiencias exclusivas con artistas, como accesos anticipados, contenido inédito o beneficios especiales. Sin embargo, redirigen a sitios falsos diseñados para obtener datos personales.

La SSC detalló que los delincuentes utilizan frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” para generar urgencia y atraer a las víctimas. Además, imitan la apariencia de plataformas oficiales o incluso suplantan la identidad de artistas, equipos de trabajo o servicios reconocidos.

En algunos casos, los portales incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con cuentas reales, lo que facilita el robo de contraseñas y el acceso a información sensible. La autoridad advirtió que el entusiasmo de los usuarios ante estas supuestas promociones suele impedir que verifiquen la autenticidad de los sitios.

El organismo señaló que la información obtenida no solo se utiliza para el robo de datos personales y financieros, sino también para cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la comercialización de datos en mercados ilegales.

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos:

Evitar dar clic en enlaces sospechosos.

Verificar la dirección de las páginas antes de ingresar información

No compartir datos personales, contraseñas o información bancaria en sitios no confiables.

Activar la verificación en dos pasos.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia.

Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas.

Mantener actualizados los dispositivos, navegador y antivirus,

Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes.

Reportar cualquier contenido sospechoso.

Como medida adicional, te recomendamos:

No confiar en preventas, accesos o supuestos beneficios exclusivos que no estén publicados en los canales oficiales del artista o la plataforma. También es útil verificar la autenticidad de los sitios realizando búsquedas en internet con el nombre de la página acompañado de palabras como “estafa” o “fraude”, lo que puede ayudar a identificar posibles riesgos antes de proporcionar datos personales.

Finalmente, la SSC invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, así como al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.

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