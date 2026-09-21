'Coyote vs. Acme' vence a varios estrenos de Warner Bros. y alcanza la rentabilidad

Lo que comenzó como una controvertida estrategia corporativa de Warner Bros. para cancelar y enlatar la película 'Coyote vs. Acme' por motivos fiscales en 2023, ha dado un giro luego de que, oficialmente, la película ha recolectado lo que le costó a Ketchup Entertainment comprar los derechos.

Luego de un largo tiempo de negociaciones, Ketchup Entertainment compró los derechos de la película y su distribución por 50 millones de dólares y justo este fin de semana la cinta híbrida de animación y acción real rebasó la barrera de los 54.8 millones de dólares en la taquilla doméstica de Estados Unidos, alcanzando más de 82.8 millones de dólares a nivel global.

Los estrenos de Warner Bros. este año que Coyote vs Acme ha derrotado

A pesar de que la película no fue distribuida por Warner Bros, la cinta se ha convertido en una de las más importantes para el estudio este año colocándose por detrás de Supergirl, Wuthering Heights y Mortal Kombat II, pero superando The End of Oak Street.

Coyote vs Acme se ha estrenado el pasado fin de semana en algunos mercados europeos por lo que la posibilidad de acercarse a los 90 millones de dólares en ganancia podría ser una realidad.

Reproducir Así es el adelanto de la película que se mantiene en cines en México

En México, la cinta fue hasta el 13 de septiembre la más vista en México acumulando 224.07 millones de pesos, el equivalente a 13 millones de dólares volviendo al país uno de los bastiones para la taquilla de la película. De hecho, en esa semana logró superar por casi el doble de ingresos a Hechizo de amor 2: la magina continúa.

El director de Coyote vs Acme estará en México

Dado el éxito de la película en el país, este lunes se celebrará una función especial de la película con el director de la cinta Dave Green, quien estará en la Cineteca Nacional Xoxo a las 18:30 horas ofreciendo una convivencia con los asistentes.