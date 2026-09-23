¿Cuándo se estrena Coyote Vs Acme en streaming? Esta es la fecha en que podrás verla

Coyote Vs Acme parecía destinada a convertirse en una de esas películas de las que todo el mundo habla, pero casi nadie llega a ver. El proyecto, que lleva al Coyote de Looney Tunes fuera de sus habituales persecuciones del Correcaminos, quedó guardado antes de su estreno. Sin embargo, la historia dio un giro: la cinta llegó a los cines y ahora se prepara para una nueva etapa que permitirá verla desde casa.

Para muchos espectadores, esa será la primera oportunidad de conocer qué ocurre cuando el Coyote deja de perseguir a su rival y decide enfrentarse a la compañía que le vendió tantos inventos fallidos. La pregunta ya no es si la película verá la luz, sino cuándo estará disponible en México y si llegará a una plataforma de streaming.

Ketchup Entertainment

¿Cuándo llegará Coyote Vs Acme a streaming en México?

Coyote Vs Acme tiene previsto su lanzamiento digital en México para el 29 de octubre de 2026, según la información difundida por Zima Entertainment, distribuidora de la película en el país. La fecha llega después de su estreno en los cines mexicanos, ocurrido el 27 de agosto.

Coyote vs. ACME Foto: Ketchup Entertainment

Quienes esperaron a verla en casa ya pueden marcar el día en el calendario, aunque todavía hay un dato pendiente: no se ha informado en qué plataformas estará disponible ni bajo qué modalidad. Su llegada al formato digital podría incluir opciones de renta o compra, pero esos detalles aún no han sido precisados.

Tampoco hay una confirmación oficial de que la cinta vaya a incorporarse al catálogo de HBO Max el 29 de octubre.

¿De qué trata Coyote Vs Acme?

Durante años, el Coyote ha comprado toda clase de productos ACME con una sola intención: atrapar al Correcaminos. Cohetes, trampas y otros aparatos prometían ayudarlo, aunque los resultados casi siempre terminaban de la peor manera para él. En esta película, el personaje decide que ya ha tenido suficiente y lleva sus quejas mucho más lejos.

La trama sigue al Coyote cuando demanda a ACME por los productos que le han causado tantos problemas. Para presentar su caso, cuenta con la ayuda de un abogado humano. Así, una de las bromas más conocidas de Looney Tunes se convierte en el punto de partida de una historia que mezcla comedia, animación y actores reales.

Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

El cambio de escenario es parte del atractivo de la cinta. Esta vez, el Coyote no tiene que idear un nuevo plan en medio del desierto: debe demostrar que sus constantes accidentes tienen algo que ver con los artefactos de la compañía.

¿Quiénes aparecen en la película?

Will Forte, John Cena y Lana Condor forman parte del elenco de Coyote Vs Acme. Forte interpreta al abogado que ayuda al protagonista a presentar su demanda, mientras que Cena da vida al abogado que representa a la compañía.

La película está dirigida por Dave Green y combina a los personajes animados con intérpretes de carne y hueso.

La película que estuvo a punto de quedarse guardada

Antes de llegar a las salas, Coyote Vs Acme enfrentó un obstáculo fuera de la ficción. Warner Bros. decidió no estrenarla, pese a que el proyecto ya se había realizado. La noticia provocó dudas sobre si el público llegaría a verla algún día y convirtió su futuro en un tema de conversación entre los seguidores de la animación.

El panorama cambió cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución y puso en marcha su estreno en cines. En México, Zima Entertainment se encargó de llevarla a las salas.