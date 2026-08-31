Coyote vs. Acme debuta en taquilla y dudan si será rentable: Cuánto recaudó en su estreno

Luego de evitar ser cancelada por completo por la Warner Bros., la película Coyote vs Acme se estrenó en los cines de Estados Unidos, México y otros mercados seleccionados el pasado fin de semana con unas ganancias que han puesto en duda si fue correcto revivir la cinta.

En su primer fin de semana de exhibición, el largometraje híbrido de animación y acción real recaudó 15.4 millones de dólares en la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá, posicionándose en el segundo lugar del top general detrás de Spider-Man: Brand New Day, la película que ha sido la sensación en los cines este verano y que se encamina a ser parte del top cuatro global en la historia.

A nivel internacional, se estima que Coyote vs Acme logró recaudar 8.4 millones de dólares para un total de 23.9 millones. Esta cifra convierte a la película en el mayor éxito de Ketchup Entertainment.

¿Cómo le fue a Coyote vs. Acme solo en México?

México ha sido uno de los mercados que más han impulsado el éxito de Coyote vs Acme. Durante su primer fin de semana en cartelera acumuló un estimado de 70 millones de pesos con las dos cadenas más importantes registrando un alto número de boletos para todas las funciones.

La película ya se colocó en el fin de semana como la más taquillera del país superando a Spider-Man así como a La Odisea.

Reproducir El trailer oficial de Coyote vs Acme

¿Cuánto dinero necesita recaudar para ser redituable Coyote vs Acme?

Las ganancias de la película han sido un tema recurrente en el fin de semana en las redes sociales. Para algunos, la cifra es insuficiente y podría considerarse que Coyote vs Acme podría ser un fracaso. Para otros el primer fin de semana ofreció números positivos, especialmente porque no se ha estrenado en muchos mercados donde apenas llegará en los próximos días.

Aunque el presupuesto original de producción rondó los 70 millones de dólares bajo el sello de Warner Bros., Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución del filme por una suma cercana a los 50 millones de dólares.

Para que la distribuidora independiente considere rentables sus inversiones y costos de comercialización, la película requiere alcanzar una taquilla acumulada global superior a los 100 millones de dólares.