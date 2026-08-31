¿Por qué se canceló la exposición de John Galliano en el MET?

Lo que parecía convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la moda para 2027 terminó dando un giro inesperado. John Galliano decidió no seguir adelante con la exposición que el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York había preparado en su honor, después de semanas de críticas y cuestionamientos por su pasado.

¿Por qué John Galliano canceló su exposición en el MET?

La muestra, anunciada apenas un mes atrás, llevaba por título John Galliano: Horizons (Horizontes) y estaba prevista para la primavera de 2027.

La muestra desató críticas por los comentarios antisemitas del diseñador en 2011. X @rebecamaccise

La exhibición repasaría la extraordinaria trayectoria creativa del diseñador, desde sus primeros trabajos hasta sus años al frente de casas como Givenchy, Dior y Maison Margiela.

Sin embargo, el reconocimiento también habría obligado al museo a abordar uno de los episodios más polémicos de la carrera de Galliano: los comentarios antisemitas y racistas que protagonizó en 2011.

La polémica que llevó a cancelar la muestra de John Galliano

El diseñador, de 65 años, alcanzó la cima de la moda internacional gracias a una imaginación teatral y una extraordinaria capacidad para convertir sus desfiles en espectáculos.

Pero su carrera sufrió un drástico golpe cuando, en 2011, se difundió un video en el que aparecía realizando comentarios antisemitas en un restaurante de París.

El escándalo provocó su salida de Dior y posteriormente un proceso judicial en Francia, donde fue declarado culpable de delitos de carácter racista y antisemita y recibió una multa.

Aunque Galliano emprendió desde entonces un largo proceso de recuperación personal y profesional, el anuncio del Met reabrió el debate sobre si era apropiado dedicarle una exposición individual, especialmente en un momento de creciente preocupación por el antisemitismo.

Galliano reconoció el dolor causado y decidió que no era el momento adecuado. X @rebecamaccise

La reacción no se limitó a las redes sociales. De acuerdo con información publicada por The New York Times, algunos líderes de la comunidad judía y donantes del museo expresaron su rechazo e incluso hubo amenazas de retirar contribuciones económicas si la exposición continuaba.

Entre las voces críticas estuvo Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, quien consideró que homenajear al diseñador enviaba un mensaje equivocado.

¿Qué dijo John Galliano sobre la cancelación de su exposición?

Ante este escenario, Galliano anunció el 31 de agosto que había decidido pedir que la exposición no se realizara por ahora.

Galliano reconoció el dolor causado y decidió que no era el momento adecuado. IG jgalliano

En su comunicado, dejó claro que reconoce el daño provocado por sus palabras y que no considera que una exhibición en un museo pueda representar por sí misma una forma de reparación.

El diseñador también explicó que no quería que la controversia en torno a su persona colocara al Met en una posición complicada ni desviara la atención del trabajo del Costume Institute.

Su postura también estuvo marcada por los últimos 15 años de sobriedad y recuperación de sus adicciones. Galliano agradeció a quienes lo han acompañado durante ese proceso y aseguró que su transformación personal es una responsabilidad permanente.

Anna Wintour rompe el silencio sobre la exposición de Galliano

Por su parte, Anna Wintour respaldó públicamente la decisión, calificándola de valiente y apropiada. La poderosa editora, quien ha defendido durante años el talento de Galliano, volvió a destacar su enorme influencia en la moda.

Anna Wintour respaldó la decisión y elogió la evolución personal de Galliano. X @HouseOfVanity88

Wintour sostuvo que su capacidad narrativa y su dominio técnico —desde el corte y el ajuste hasta el color y la construcción de prendas— lo convierten en uno de los grandes diseñadores de su generación.

¿Qué pasará con la Met Gala en 2027?

La exposición habría sido histórica: sería apenas la tercera retrospectiva individual del Costume Institute dedicada a un diseñador vivo, después de las muestras de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017.

El MET anunciará más adelante una nueva exposición y tema para la Gala 2027. IG johngallianoofficial

También habría reunido piezas, accesorios, bocetos, prototipos, cuadernos y materiales de archivo de prácticamente toda la carrera de Galliano.

Pero, por ahora, John Galliano: Horizons no llegará a las salas del Met. Max Hollein, director del museo, coincidió con el diseñador en que este no era el momento adecuado para realizarla.

Así, el Met deberá preparar una nueva exposición para la primavera de 2027, mientras que la temática de la próxima Gala del Met también será anunciada posteriormente.