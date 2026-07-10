Alejandra Jaramillo ofrece disculpas tras burlarse de la derrota de México

Las reacciones por los comentarios de Alejandra Jaramillo sobre la eliminación de México en el Mundial de 2026 siguen dando de qué hablar. Después de recibir una ola de críticas en redes sociales por celebrar la derrota del Tri frente a Inglaterra, la conductora ecuatoriana publicó un video en el que ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos.

El mensaje llegó días después de que compartiera un video en el que festejó la eliminación de la Selección Mexicana con frases como “chau, bye, sayonara, arrivederci”, publicación que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre usuarios mexicanos.

Ahora, la presentadora aseguró que nunca tuvo la intención de faltar al respeto al país y explicó que sus palabras surgieron en medio de la pasión que despierta el futbol.

Alejandra Jaramillo ofreció disculpas públicas después de celebrar la derrota de México ante Inglaterra en el Mundial 2026. IG ale_jaramillo

Las disculpas de Alejandra Jaramillo tras la polémica

A través de un video difundido en sus redes sociales, Alejandra Jaramillo reconoció que sus comentarios pudieron interpretarse de una forma distinta a la que pretendía y ofreció una disculpa pública.

“Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras”, expresó la conductora.

Durante su mensaje explicó que vivió el partido como aficionada de Ecuador y recordó que, cuando México eliminó a su selección durante el torneo, también recibió comentarios de aficionados mexicanos.

Según explicó, cuando celebró la derrota del Tri buscó responder con la misma intensidad con la que había vivido la eliminación de Ecuador, aunque admitió que la situación terminó saliéndose de control.

También insistió en que sus palabras nunca estuvieron dirigidas contra México como país ni contra los mexicanos.

“Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación”, afirmó.

¿Por qué comenzaron las críticas a Alejandra Jaramillo?

La controversia comenzó después del partido entre México e Inglaterra, cuando Jaramillo publicó un video celebrando la eliminación del conjunto mexicano.

En la grabación, la conductora expresó su alegría por el resultado y lanzó varias frases dirigidas a la afición mexicana, algo que fue tomado por muchos usuarios como una burla.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos defendieron que se trataba de la pasión normal que genera el futbol entre aficionados, otros consideraron que el tono de sus comentarios fue excesivo, especialmente porque trabaja en un medio de comunicación cuyo público es, en gran parte, mexicano.

Con el paso de los días, el tema se mantuvo entre las conversaciones más comentadas en redes sociales, lo que finalmente llevó a la conductora a compartir un mensaje aclarando su postura.

La conductora ecuatoriana aseguró que sus palabras surgieron por la pasión del futbol y negó haber querido ofender a México. IG ale_jaramillo

La conductora asegura que aprecia a México

Además de ofrecer disculpas, Alejandra Jaramillo aseguró que siente un profundo cariño por México y agradeció el apoyo que ha recibido del público mexicano a lo largo de su carrera.

Reconoció que los últimos días no fueron sencillos para ella debido a la cantidad de comentarios que recibió en redes sociales, pero señaló que también encontró mensajes de apoyo.

“Mis disculpas más sinceras si alguien se sintió ofendido”, reiteró al final de su video.

La conductora explicó que entiende la pasión con la que los aficionados viven el futbol y señaló que esa emoción fue la que influyó en sus palabras tras el partido. Las reacciones continúan divididas

Aunque el video buscó poner fin a la polémica, las respuestas en redes sociales siguieron siendo variadas.

Algunos usuarios aceptaron las disculpas y consideraron que el episodio fue consecuencia del ambiente que suele rodear a los encuentros internacionales de futbol.

Otros, en cambio, señalaron que el mensaje llegó demasiado tarde o que esperaban una disculpa más directa, sin explicar el contexto de lo ocurrido.

Hasta el momento, Alejandra Jaramillo no ha realizado nuevas declaraciones sobre el tema. Sin embargo, su video continúa acumulando reproducciones y comentarios mientras la conversación sigue activa entre aficionados mexicanos y ecuatorianos.