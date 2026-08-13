La fría y tajante frase con la que Angelina Jolie reaccionó a la confesión de Brad Pitt

La reciente confesión de Brad Pitt sobre su relación actual con el alcohol volvió a colocar al actor en el centro de la conversación y, de paso, reavivó el interés por su complicado pasado junto a Angelina Jolie.

Después de siete años de sobriedad, el intérprete reconoció que volvió a beber. La revelación despertó preguntas sobre lo que podría pensar su exesposa, especialmente porque el consumo de alcohol estuvo relacionado con uno de los momentos más tensos de su matrimonio y posterior separación.

¿Qué dijo Brad Pitt sobre volver a beber?

En una reciente entrevista con Esquire UK, Brad Pitt habló abiertamente sobre su actual relación con el alcohol. El actor explicó que permaneció completamente sobrio durante siete años, pero posteriormente decidió volver a consumir bebidas alcohólicas.

Brad Pitt reconoció que volvió a beber después de siete años de sobriedad y explicó cómo maneja actualmente su consumo. Landmark Media

Según su propio relato, el regreso no ha significado retomar los excesos del pasado. Pitt aseguró que ahora intenta establecer límites y reconoció que en un par de ocasiones llegó a confiarse demasiado.

Su postura, según explicó, consiste en beber algunas copas, pero evitar perder el control. La confesión resulta especialmente llamativa porque durante años había convertido su sobriedad en una parte importante de su proceso personal.

Después de su separación de Jolie, Pitt acudió durante aproximadamente un año y medio a reuniones de Alcohólicos Anónimos. En distintas entrevistas había contado que aquel espacio fue fundamental para afrontar una de las etapas más complicadas de su vida.

La supuesta reacción de Angelina Jolie vuelve a poner bajo la lupa el complicado historial de su relación con Brad Pitt. Famous Images

¿Cuál fue la reacción de Angelina Jolie ante la recaída de Brad Pitt?

Aunque Angelina Jolie no ha hablado públicamente sobre la reciente confesión de su exmarido, una fuente citada por el periodista Rob Shuter, de la columna Naughty But Nice, aseguró que la actriz no estaría sorprendida.

Aunque se atribuyen declaraciones a su entorno, Angelina Jolie no ha hablado públicamente sobre el regreso de Pitt al alcohol.

Angelina no está sorprendida. Intentó advertir a la gente. Sabía que esto siempre era una posibilidad”, habría señalado la persona cercana a la actriz.

De acuerdo con esa fuente, Angelina habría considerado desde hace tiempo que la posibilidad de que Pitt volviera a beber existía. También habría pensado que mantenerse sobrio no necesariamente significaba resolver todos los conflictos personales del actor.

Ella no cree que Brad haya cambiado fundamentalmente. Cree que Brad es quien es”.

La versión difundida sostiene que Jolie considera que el cambio de hábitos no transforma por completo la personalidad de una persona. Sin embargo, hasta ahora, la actriz no ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones.

Brad Pitt y su historia con el alcohol

La historia adquiere mayor relevancia por lo ocurrido en 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt después de aproximadamente dos años de matrimonio y una relación de más de una década.

Tras su separación, Brad Pitt recurrió a Alcohólicos Anónimos para afrontar una de las etapas más difíciles de su vida. | Reuters / IMDb

Uno de los episodios que posteriormente apareció en documentos judiciales fue un incidente ocurrido durante un vuelo privado. Jolie acusó a Pitt de haber tenido un comportamiento violento con ella y algunos de sus hijos, y relacionó el episodio con el consumo de alcohol.

Pitt negó las acusaciones y no fue imputado penalmente después de las investigaciones correspondientes. Tras la separación, el actor reconoció públicamente que necesitaba modificar su estilo de vida.

La historia de Brad Pitt con el alcohol estuvo relacionada con uno de los periodos más polémicos de su matrimonio con Angelina Jolie.

En 2017 habló de sus excesos con el alcohol y posteriormente explicó que las reuniones de Alcohólicos Anónimos le permitieron abordar aspectos personales que durante años había mantenido en privado.

¿Por qué Brad Pitt dejó de beber durante siete años?

Pitt ha descrito aquella etapa como un momento en el que necesitaba comenzar de nuevo. Incluso contó que encontró en esos grupos un entorno donde podía hablar de sus dificultades sin sentirse juzgado.

El actor reveló que actualmente consume alcohol de manera más limitada y procura evitar los excesos. | IMDb

Por eso, su reciente decisión de volver a beber ha llamado particularmente la atención. El actor no ha presentado su regreso al alcohol como una recaída en el sentido de haber perdido el control, sino como una decisión que intenta manejar con límites.

Mientras tanto, el capítulo familiar continúa siendo complejo. Pitt mantiene una relación distante con los seis hijos que comparte con Jolie, y varios de ellos han dejado de utilizar públicamente su apellido.

Así, la confesión del actor vuelve a poner bajo los reflectores la historia de la pareja que, pese a que su divorcio terminó legalmente, continúa generando titulares y preguntas sobre las consecuencias de aquella turbulenta separación.