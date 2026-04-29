Olivia Wilde preocupa por su cambio físico: fans reaccionan en redes sociales

El reciente cambio físico de Olivia Wilde ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación en redes sociales tras verla con una apariencia más delgada.

Las imágenes de la actriz han abierto conversación no solo por su aspecto, sino también por las especulaciones en torno a su salud.

Olivia Wilde causa preocupación en redes por su apariencia

Durante su aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de San Francisco, donde promovía su nueva película The Invite, la actriz llamó la atención por su notable pérdida de peso.

A partir de ese momento, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar su apariencia, lo que rápidamente convirtió el tema en tendencia. Algunos mensajes reflejan preocupación genuina, mientras que otros han dado pie a teorías y especulaciones.

Entre los comentarios, surgió la posibilidad de que el cambio físico de la actriz esté relacionado con el uso de Ozempic, un medicamento que se ha vuelto popular en los últimos años por su efecto en la pérdida de peso.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que Wilde utilice este fármaco, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación.

¿Por qué es tan famoso el Ozempic?

El Ozempic es un medicamento diseñado para tratar la diabetes tipo 2. De acuerdo con especialistas de la UNAM, se trata de un fármaco hipoglucemiante que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

En los últimos años, su uso se ha popularizado fuera del ámbito médico debido a su efecto en la reducción de peso. No obstante, expertos advierten que debe utilizarse únicamente bajo estricta supervisión médica.

“The Invite”: la nueva película de Olivia Wilde

The Invite es una comedia protagonizada por Olivia Wilde, junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

La cinta tiene previsto su estreno el 26 de junio de 2026 a nivel internacional, mientras que en México podría llegar el 30 de abril del mismo año.

¿Por qué es conocida Olivia Wilde?

Olivia Wilde nació el 10 de marzo de 1984 en Nueva York, Estados Unidos. Es reconocida por su trabajo tanto frente como detrás de cámaras.

Como actriz, ha participado en películas como Tron: Legacy, Cowboys & Aliens y Her. Además, ha destacado como directora con proyectos como Don’t Worry Darling y la próxima The Invite.

También ha formado parte de series como Skin y The Black Donnellys, consolidando una carrera versátil en la industria del entretenimiento.

En medio de la conversación digital, es importante señalar que, hasta el momento, no hay información confirmada sobre el estado de salud de la actriz ni sobre el uso de medicamentos. Todo lo que circula se basa en especulaciones que han cobrado fuerza en redes sociales.