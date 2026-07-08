Conmueve mensaje de Piccolo de Dragon Ball a la "Hormiga" González tras eliminación de México

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo entre la afición, pero uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales ocurrió lejos de la cancha.

Armando "La Hormiga" González, delantero de Chivas y una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, recibió un mensaje muy especial de Carlos Segundo, el actor de doblaje que durante décadas ha dado voz a Piccolo en la versión latinoamericana de Dragon Ball Z.

El video rápidamente comenzó a circular entre los aficionados, quienes no tardaron en reaccionar por la forma en que el actor interpretó al emblemático guerrero namekuseí para reconocer el trabajo del futbolista.

Aunque la participación de González en la Copa del Mundo fue breve, el gesto del actor de doblaje fue visto por muchos como un reconocimiento al esfuerzo y al futuro que todavía tiene por delante dentro de la Selección Mexicana.

El mensaje de Piccolo que emocionó a los aficionados

Interpretando completamente a Piccolo, Carlos Segundo habló directamente con el delantero y utilizó el estilo serio y protector que caracteriza al personaje.

Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol. Nos has sorprendido a todos. Cada vez te has vuelto más fuerte. Te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también, tener honor.

El mensaje continuó con palabras de apoyo para el atacante mexicano, quien apenas comienza su camino con el Tricolor.

Eres inspiración para todos nosotros, y lo más importante, eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga. Estoy orgulloso de ti, Armando. Cuídate, hijo.

Muchos seguidores de Dragon Ball notaron que el video hace referencia a una de las escenas más recordadas de Dragon Ball GT, cuando Piccolo se despide de Gohan con un discurso cargado de afecto. En la historia, el guerrero termina convirtiéndose en una figura paterna para el hijo de Goku, por lo que el homenaje tuvo un significado especial para quienes conocen la serie.

La reacción de Armando González

El propio delantero de Chivas no tardó en responder al video.

Al ver la publicación en Instagram, dejó un comentario que también llamó la atención de los seguidores del anime.

Muchas gracias Sr. Piccolo.

La respuesta recibió cientos de reacciones y comentarios de aficionados que celebraron la sencillez del futbolista y el cariño que mostró hacia uno de los personajes más queridos de la animación japonesa.

Armando 'Hormiga' González Mexsport

Naruto también sorprendió a la "Hormiga"

El mensaje de Piccolo no fue el único que recibió el joven atacante durante los últimos días.

Antes, Isabel Martiñón, actriz de doblaje que interpreta a Naruto Uzumaki en Latinoamérica, también le envió un saludo personalizado utilizando la voz del famoso ninja.

En el video, Naruto le asignó una misión muy especial rumbo al futuro de la Selección Mexicana.

¡Hola, Armando González! Digo... ¡La Hormiga González! Soy Naruto Uzumaki y te mando abrazos con mucho chakra porque tú tienes una misión de rango S muy importante, y esa es llevar la Copa del Mundo a México, porque tú... ¡Tú eres el jugador más perrón, amigo! ¡De veras!

El video rápidamente se hizo viral y fue compartido por miles de usuarios, especialmente entre quienes conocen la afición del delantero por el anime.

Naruto se hace presente con mensaje para la "Hormiga" González antes del siguiente partido de México Especial

La combinación entre futbol y dos de las series japonesas más populares provocó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

Su respuesta también fue un guiño para los fans

Armando González volvió a responder, pero esta vez lo hizo con una sola palabra.

Deveras.

Aunque el comentario parecía sencillo, los seguidores de Naruto entendieron de inmediato la referencia. Esa expresión es una de las frases más características del personaje en el doblaje latinoamericano, por lo que muchos interpretaron la respuesta como un homenaje directo al ninja de la Aldea de la Hoja.

El intercambio terminó por conquistar a los aficionados, quienes destacaron la cercanía del futbolista con las voces que marcaron a toda una generación.

Un Mundial con pocos minutos, pero mucho futuro

Armando González llegó al Mundial 2026 como una de las grandes apuestas del futbol mexicano. Sin embargo, durante el torneo únicamente disputó 21 minutos, luego de ingresar de cambio en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

A pesar del poco tiempo que tuvo sobre el terreno de juego, su convocatoria fue vista como un paso importante en su crecimiento deportivo.

Con apenas el inicio de su carrera internacional y después de consolidarse como uno de los delanteros más prometedores de Chivas, el atacante apunta a convertirse en una de las piezas importantes del siguiente proceso mundialista que encabezará Rafael Márquez.

'La Hormiga' González Mexsport

Mientras tanto, los mensajes de figuras como Piccolo y Naruto demostraron que su historia ya logró conectar con miles de aficionados, dentro y fuera de las canchas. En medio de la decepción por la eliminación de México, esos gestos se convirtieron en un recordatorio de que el camino de la "Hormiga" González apenas comienza y que muchos confían en verlo liderar al Tricolor en los próximos años.