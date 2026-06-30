Livia Brito pagará más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda tras fallo judicial

El conflicto legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda sumó un nuevo episodio después de que se confirmara que la actriz deberá pagar una indemnización superior al millón de pesos como reparación por los daños ocasionados durante un altercado ocurrido en 2020 en una playa de Cancún.

La resolución deriva de un juicio civil por daño moral y daño material, en el que las autoridades concluyeron que Zepeda sufrió afectaciones físicas y económicas, además de la destrucción de su equipo de trabajo mientras desempeñaba su labor periodística.

Aunque la sentencia quedó firme desde 2025, el pago aún no se concreta. Durante una entrevista para el programa Hoy, la actriz aseguró que cumplirá con la resolución una vez que concluya el proceso de notificación correspondiente.

Livia Brito pagará más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda IG

¿Qué ocurrió entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún?

Los hechos ocurrieron en junio de 2020, cuando Ernesto Zepeda fotografió a Livia Brito y a su entonces pareja durante unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la denuncia presentada por el fotógrafo, ambos lo confrontaron, lo golpearon y dañaron su equipo fotográfico después de captar las imágenes. Zepeda sostuvo que realizaba su trabajo en un espacio público, mientras que la actriz argumentó que las fotografías invadían su privacidad.

A partir de ese momento comenzó una disputa legal que pasó por distintas instancias civiles y penales, hasta convertirse en uno de los casos más mediáticos sobre los límites entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de los personajes públicos.

El fotógrafo habló sobe la vinculación a proceso de la actriz Especial

¿Por qué Livia Brito fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones?

Además del juicio civil, la actriz enfrenta un proceso penal por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

La investigación surgió después de que Ernesto Zepeda y su representación legal señalaran que Brito habría proporcionado información falsa durante las diligencias relacionadas con la agresión ocurrida en Cancún.

En febrero de 2026, un juez determinó vincularla a proceso al considerar que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Esta resolución no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio formal de una nueva etapa del proceso penal, en la que ambas partes podrán presentar pruebas.

Como medida cautelar, las autoridades ordenaron que ni la actriz ni el fotógrafo puedan acercarse entre sí mientras continúan las investigaciones.

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¿Cuánto dinero deberá pagar Livia Brito y qué dice la sentencia?

La resolución judicial establece que Livia Brito deberá cubrir una indemnización superior al millón de pesos en favor de Ernesto Zepeda por concepto de daño moral, daño material y otras afectaciones derivadas de la agresión.

Durante la entrevista con el programa matutino Hoy, la actriz explicó que, una vez notificada formalmente, contará con cinco días para realizar el depósito correspondiente.

Es que estábamos esperando la notificación, pero según tengo entendido una vez pusieron mal el apellido sus abogados civilistas, entonces tuvieron que echar para atrás la notificación. Otra vez me buscaron en un domicilio que no era el correcto, pero al final decidimos venir a notificarnos nosotros porque es una resolución judicial y al final yo aquí estoy y siempre he estado. Una vez que ya nosotros, yo vine aquí a notificarme, tenemos cinco días para hacer el depósito. En cinco días ya se soluciona.

Por su parte, el representante legal de la actriz confirmó el monto que deberá cubrir como parte de la reparación del daño establecida por el juez dentro del procedimiento civil.

El juez había dictado una condena a pagar una cantidad determinada, más de un millón de pesos y con eso ya va a estar satisfecho de esta reparación del daño por lo que hace a lo que él estaba demandando, lesiones y, en fin, una serie de cuestiones

Finalmente, Livia Brito expresó su deseo de dejar atrás este episodio para concentrarse en su carrera profesional, luego de un proceso legal que se extendió por casi seis años.

Fue un proceso muy largo. Yo siempre creo en la justicia. Yo siempre lo he dicho, son los tiempos de la justicia y lo que la justicia determine. Seguimos todos con nuestra vida.

Livia Brito pagará más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda IG

El litigio entre Livia Brito y Ernesto Zepeda se convirtió en uno de los casos más conocidos dentro del mundo del espectáculo mexicano, al abrir el debate sobre la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y las responsabilidades legales derivadas de un altercado entre una figura pública y un integrante de los medios de comunicación.

Aunque la actriz aseguró que cumplirá con la resolución judicial, el proceso penal relacionado con la presunta falsedad de declaraciones continúa su curso, por lo que el caso aún no llega a su conclusión definitiva.