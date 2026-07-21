Registra Álvaro Obregón mayor baja en homicidios en CDMX; impulsa desarrollo con Feria de las Flores

La estrategia integral de seguridad instrumentada en la alcaldía Álvaro Obregón redujo en un 9.65 por ciento los delitos de alto impacto entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la demarcación registró una disminución del 32.26 por ciento en homicidios dolosos, lo que representa la caída más pronunciada en este indicador entre las 16 alcaldías de la capital.

Al presentar el balance durante la conferencia "Diálogos con Casarín", el alcalde Javier López Casarín explicó que el programa "Estrategia Integral de Seguridad 360 ÁO" basa su efectividad en la coordinación estrecha con el Gobierno capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y corporaciones federales. Para reforzar el despliegue en las 251 colonias y barrios, la administración incorporó 125 nuevas patrullas, incrementando tres veces la capacidad de patrullaje preventivo y obteniendo la mejor evaluación de eficiencia policial en la metrópoli.

Demostrando la operatividad en tiempo real, mientras se llevaba a cabo el encuentro con medios, elementos del sector Plateros detuvieron a un hombre en la colonia Parque Tarango por tentativa de homicidio. El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público tras amenazar a su expareja con un machete.

En el rubro económico y cultural, el alcalde destacó el balance de la Feria de las Flores 2026, la cual reunió a 102 mil 800 asistentes a través de más de 130 actividades. El evento generó una derrama económica estimada entre 130 y 140 millones de pesos, impulsando de forma directa a sectores como la hotelería, gastronomía, artesanías y transporte local. La edición incluyó a Marruecos como primer país invitado y actividades vinculadas al Mundial de Futbol.