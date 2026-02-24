The XX en CDMX: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto 

The XX, la banda de indie pop, una de la favorita de muchos, dio buenas noticias para sus fans mexicanos, ya que dentro de poco estarán de regreso en el país para dar un concierto, sin duda algo que celebran todos sus seguidores.

Si quieres ver a The XX en su próxima visita a México, aquí te contamos los detalles de su concierto en el país como la fecha y cuándo podrás comprar tus boletos para ver en vivo a los originarios de Londres.

The XX Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará The XX en México?

The XX estará de regreso en México y sin duda es una fecha muy especial, ya que será el primer show con el que regresan a los escenarios después de un tiempo.

Así que, si quieres ver a The XX, aparta la fecha porque será el 4 de abril cuando la agrupación llegue al Pepsi Center de la Ciudad de México.

The XX Instagram

¿Cuándo es la preventa de boletos para The XX en México?

Si no te quieres perder a The XX en su concierto en México, te contamos que la preventa de boletos para su show ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será la preventa Banamex, a la cual tendrán acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco. Podrás comprar tus boletos el 26 de febrero a las 11:00 AM en Ticktemaster.

The XX Instagram

Por otra parte, la venta general, en la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta será el 27 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos para ver a The XX en México, pero se espera que Ocesa pronto comparta los precios por sección, así como el mapa de cómo estará distribuido el recinto.

PJG