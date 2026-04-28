David Byrne anuncia conciertos en México y lanza nueva música con Natalia Lafourcade

El músico David Byrne anunció una serie de presentaciones en México como parte de su nueva etapa artística, tras el lanzamiento de su más reciente álbum Who Is The Sky? y su participación en Coachella.

El también productor visitará tres ciudades del país en septiembre de 2026, con fechas confirmadas en recintos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Qué fechas estará David Byrne en México?

De acuerdo con el anuncio oficial, Byrne se presentará en:

4 de septiembre de 2026 – Teatro Metropólitan (Ciudad de México)

– Teatro Metropólitan (Ciudad de México) 8 de septiembre de 2026 – Auditorio Telmex (Guadalajara)

– Auditorio Telmex (Guadalajara) 10 de septiembre de 2026 – Escenario GNP (Monterrey)

Estas presentaciones forman parte de la promoción de su nuevo material discográfico.

Una colaboración con acento latino

En paralelo al anuncio de la gira, Byrne lanzó una nueva versión del tema What Is the Reason for It?, ahora titulada ¿Cuál es la razón? La reinterpretación cuenta con la participación de Natalia Lafourcade y la producción musical de Camilo Lara, integrante de Instituto Mexicano del Sonido.

El tema incorpora elementos de cumbia, con presencia destacada de metales y un enfoque rítmico que contrasta con versiones anteriores.

Who Is The Sky? marca el regreso discográfico de Byrne desde American Utopia, trabajo que posteriormente fue adaptado a un musical de Broadway y a una producción cinematográfica para HBO.

El nuevo álbum fue producido por Kid Harpoon, ganador del GRAMMY, y cuenta con arreglos del ensamble Ghost Train Orchestra.

Entre los artistas invitados se encuentran:

Hayley Williams

St. Vincent

Tom Skinner

El disco incluye 12 canciones y se presenta como una nueva etapa en la exploración sonora del artista.

Un libro sobre creatividad y descubrimientos

Además de su actividad musical, Byrne anunció el lanzamiento de su próximo libro SLEEPING BEAUTIES: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up, que será publicado por Penguin Press.

El texto aborda cómo ciertas ideas en el arte y la ciencia pueden quedar olvidadas con el tiempo y posteriormente ser redescubiertas.

El libro estará disponible en Estados Unidos el 6 de octubre de 2026 en formato físico, audiolibro y digital.

Una etapa activa entre música y reflexión

El anuncio de conciertos, nueva música y publicación editorial refleja un periodo activo en la carrera de David Byrne, quien combina su trabajo en el escenario con proyectos vinculados a la creatividad y el pensamiento artístico.

bgpa