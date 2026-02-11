Boletos al 2x1 en Concert Week 2026; estos conciertos aplican

¿Quién no disfruta ver a su artista favorito en vivo? Por desgracia esto se ha convertido cada vez más en un lujo, pues los conciertos ya no son tan accesibles como hace algunos años. Para no gastar toda tu quincena, aprovecha la Concert Week y compra boletos al 2x1.

Si eres fiel asistente a conciertos, habrás notado que en los últimos años el precio de ha aumentado y no solo en México. Esto viene de diferentes factores, desde la inflación, hasta costos logísticos de las giras y la alta demanda tras la pandemia.

Además, en nuestro país, promotoras y boleteras han apuntado a los costos operativos (renta de recintos, seguridad, tecnología), como otros responsables del aumento en el precio final para el consumidor.

Por eso, cualquier promoción que incluya boletos para conciertos y otros espectáculos, siempre es bien recibida. Si tienes en la mira un evento para los próximos meses, descubre si forma parte de la lista del Concert Week que se lleva a cabo en febrero y compra boletos al 2x1.

El costo de los boletos de conciertos ha aumentado en los últimos años Canva

¿Qué es la Concert Week?

La Concert Week es una campaña impulsada por Ticketmaster en colaboración con Ocesa y Banamex, con el objetivo de incentivar la asistencia de conciertos a través de promociones por un tiempo limitado.

La Concert Week comenzó en 2023 y, en 2025, tuvo dos ediciones: a inicio de año y a mediados. La primera del 2026, tendrá lugar en febrero y promete que, en la compra de dos boletos, obtendrás un 50 por ciento de descuento sobre el valor nominal total.

Básicamente, al comprar uno, tendrás el segundo gratis. Esta promoción aplica en la compra de boletos en múltiplos de dos, pero ojo, solo en eventos seleccionados.

Asimismo, para poder acceder a los boletos 2x1, deberás pagar con una tarjeta Banamex, ya sea de Crédito o Débito, y aplica disponibilidad, según el inventario establecido por la boletera y otros involucrados.

¿Cuándo es la Concert Week en febrero de 2026?

La Concert Week de febrero de 2026 inició el 9 de febrero y se mantendrá hasta el lunes 16 del mismo mes a las 11:59 de la noche. Corre por tus boletos, como punto extra, si compras con tarjeta de crédito, podrás diferir tus compras a 3 meses sin intereses si superan el mínimo de 3 mil pesos.

¿Qué conciertos participan en la Concert Week de Febrero 2026?

Entre los conciertos más destacados para obtener boletos 2x1 durante la Concert Week, están Shakira, Soda Estéreo, Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Matisse, Marco Antonio Solís y hasta el Vive Latino. Aquí te damos la lista completa:

Alex G, en el Auditorio BB de la CDMX (14 de abril)

Batalla de Campeones, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (21 de febrero)

Belle & Sebastian, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (12 y 13 de mayo)

Bersuit, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (15 de mayo)

Bhavi, en el Foro Puebla de la CDMX (27 de febrero)

Café Quijano, en el Lunario de la CDMX (16 de mayo)

Café Quijano, en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara (14 de mayo)

Camilo Séptimo, en el Palacio de los Deportes en CDMX (28 de mayo)

Carolina Durante, en el Foro Puebla de la CDMX (28 de marzo)

Carolina Ross, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (2 de mayo)

Cris MJ, en el Auditorio Banamex de la CDMX (8 de mayo)

Dani Marin, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (27 de febrero)

Disidente, en el Lunario de la CDMX (4 de julio)

El Gran Silencio, en el Pepsi Center WTC de la CDMX (21 febrero)

Eladio Carrión, en el Palacio de los Deportes de la CDMX (14 de febrero)

Eliades Ochoa, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (1 de mayo)

Eliades Ochoa, en el Teatro Diana de Guadalajara (2 de mayo)

ESteman & Daniela Spalla, en el Auditorio Telmex de Guadalajara (26 de febrero)

Guillotina, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (14 de marzo)

Halestorm, en el Pabellón del Palacio de los Deportes en CDMX (24 de marzo)

Hermanos Gutiérrez, en el C4 Concert House de Guadalajara (18 de marzo)

Hermanos Gutiérrez, en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (17 de marzo)

Ichiko Aoba, Conjunto de Artes Escénicas de Guadalajara (9 de mayo)

Ichiko Aoba, Auditorio San Pedro de Monterrey (10 de mayo)

Jason Mraz, Teatro Diana de Guadalajara (20 de marzo)

Jason Marz, en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (18 de marzo)

Javier Corcobado, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (30 de abril)

Javiera Mena, en el Lunario de la CDMX (19 de abril)

Jumbo, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (16 de mayo)

Jumbo, Teatro Diana de Guadalajara (30 de mayo)

Jumbo, en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (1 mayo)

Kadavar, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (14 de marzo)

Kany García, en el Palacio de los Deportes en CDMX (17 de abril)

Kaydy Cain, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (21 de marzo)

Kikuo, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (2 de abril)

Kikuo, en el C4 Concert House de Guadalajara (31 de marzo)

La Garfield & María Centeno, en el Pepsi Center WTC de CDMX (13 de febrero)

La Mosca y Kapanga, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (26 de marzo)

La Santa Cecilia, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (12 de septiembre)

LANY, en el Pepsi Center WTC de CDMX (2 de mayo)

Lee Dong Wook, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (14 de abril)

Los Ángeles Azules, Plaza de Toros La México en CDMX (6 de junio)

Los Fabulosos Cadillacs, en el Auditorio Telmex, en Jalisco (25 de marzo)

Los Petitfellas, en el Lunario de la CDMX (26 de marzo)

Los Tigres del Norte, Estadio GNP Seguros en CDMX (27 de junio)

Love of Lesbian, en el Auditorio Telmex, en Jalisco (26 de marzo)

Mafalda Cardenal, en el Lunario de la CDMX (29 de mayo)

Majo Rivas, en el Lunario de la CDMX (01 de marzo)

Marco Antonio Solis, en el Estadio GNP Seguros en CDMX (23 de mayo)

Matisse, en el Auditorio Banamex en Monterrey (25 de abril)

Meme del Real, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (19 de febrero)

Mi Amigo Invencible, en el Lunario de la CDMX (2 de mayo)

Midnight Til Morning, en el Lunario de la CDMX (13 de abril)

Miguel Gane, en la Sala Pepsi Black en CDMX (13 de febrero)

Miguel Mateos, en el Auditorio Nacional de la CDMX (19 de marzo)

Mijares Sinfónico, en el Auditorio Nacional de la CDMX (26 de marzo)

Nasa Histoires, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (27 de noviembre)

Nasa Histoires, en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara (20 de marzo)

Panteón Rococó, en el Auditorio Banamex en Monterrey (31 de octubre)

Raphael, en el Auditorio Nacional de la CDMX (15 y 18 de abril)

Rapahel, en el Auditorio Telmex de Jalisco (24 de abril)

Rapahel, en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (21 de abril)

Royel Otis, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en CDMX (29 de marzo)

Santiago Motorizado, en el Lunario de la CDMX (28 de marzo)

Shakira, en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (27 de febrero)

Shine, en el Teatro Metropólitan de la CDMX (10 de marzo)

Six Sex, en el Foro Puebla de la CDMX (26 de febrero)

Soda Stereo, en el Palacio de los Deportes en CDMX (16 de abril)

Soda Stereo, en el Auditorio Telmex de Jalisco (19 de abril)

Soda Stereo, en el Auditorio Banamex en Monterrey (22 de abril)

Vilma Palma e Vampiros, en el Pepsi Center WTC de CDMX (20 de febrero)

Vive Latino (abono Banamex platino 2 días), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (14 y 15 de marzo)

Vive Latino (abono general 2 días), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (14 y 15 de marzo)

Vive Latino (individual general domingo), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (15 de marzo)

Vive Latino (individual general sábado), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (14 de marzo)

Vive Latino (individual platino domingo), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (15 de marzo)

Vive Latino (individual platino sábado), en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (14 de marzo)

Wolf Alice, en el Pepsi Center WTC de CDMX (20 de mayo)

Yami Safdie, en el Lunario de la CDMX (21 de marzo)

Yeri Mua, en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara (24 de abril)

Yung Beef, en el Pepsi Center WTC de CDMX (15 de mayo)

Con la Concert Week, olvídate de dejar toda tu quincena en un boleto, podrás tener dos por el precio de uno. Eso sí, recuerda que solo aplica del 9 de febrero al 16 de mayo y solo si pagas con tarjeta Banamex. De igual modo, solo aplica si compras múltiplos de 2, no para un boleto o número non..