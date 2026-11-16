Con torito de pirotecnia Camila Fernández revela que viene un charrito en camino

La dinastía Fernández continúa sumando motivos de celebración. Luego de conquistar el primer Latin Grammy de su carrera el pasado 12 de noviembre, Camila Fernández reveló en sus redes sociales que el segundo bebé que espera junto a su esposo, Francisco Barba, será un niño.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la hija de El Potrillo compartió el momento en el que dieron a conocer la noticia. Fiel a su estilo ranchero, la cantante optó por encender un torito de pirotecnia cuyas luces y chispas en tonos azules confirmaron la llegada de un varón, lo que desató la emoción de la dinastía Fernández y de los más cercanos de la familia Barba Fernández.

Latin Grammy para Camila Fernández. MediaPunch Inc

Aunque en el breve video sólo se observa a Camila, su esposo y su hija luciendo ropa típica, el anuncio del sexo del más pequeño de la dinastía Fernández fue toda una fiesta, en la que destacó la presencia de su abuela Cuquita, Alejandro Fernández y todos los integrantes de la familia de Chente.

Con este anuncio, Cayetana, la primogénita de Camila Fernández y Francisco Barba, se convertirá en hermana mayor, además de representar el cuarto nieto para Alejandro Fernández.

El número 27 y el bebé de Camila Fernández

El camino hacia la llegada de este bebé ha estado marcado por momentos significativos para la familia. A principios de octubre, Camila sorprendió tanto al público como a sus propios familiares al anunciar su segundo embarazo en pleno concierto, decisión que tomó porque su pancita comenzaba a notarse y deseaba compartir la noticia antes de que surgieran especulaciones.

Días después, el 8 de octubre, la cantante detalló que este embarazo fue profundamente deseado, tras haber atravesado meses atrás un embarazo ectópico, y reveló que la fecha probable de parto está programada para el 27 de abril de 2027. Para la intérprete, la coincidencia numérica resultó especial al empatarse con su nominación a la edición número 27 de los Latin Grammy:

“Es el año 27 del Latin Grammy y mi bebé está para el 27 de abril y todo es 27, todo está en el 27. Todo está pasando, los planetas se alinearon”, expresó entonces.

Pero sin duda quien también está muy feliz con esta noticia es Alejandro Fernández, quien contó la original forma en que su hija le dio la noticia de su embarazo, antes de hacerla pública en el concierto: lo citó en un salón ambientado como una proyección de Disney donde, al final de un cuento animado, apareció Camila en pantalla para anunciarle que volvería a ser abuelo.

Instagram Camila Fernández Instagram Camila Fernández

Un bebé con "torta bajo el brazo" en los Latin Grammy

La revelación del sexo del bebé corona la semana más exitosa en la trayectoria artística de la nieta de Vicente Fernández. El jueves 12 de noviembre, durante la Premiere de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Camila Fernández se convirtió en la primera mujer de la dinastía en ganar el gramófono dorado al imponerse en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su disco La Fernández.

Visiblemente conmovida, la cantante dedicó el triunfo a su hija y al pequeño que viene en camino.

Latin Grammy para Camila Fernández. MediaPunch Inc