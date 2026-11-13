Latin Grammy para Camila Fernández: “El Potrillo” dedica emotivo mensaje a su hija

El Latin Grammy a Mejor álbum de música ranchera/mariachi fue entregado a Camila Fernández durante la ceremonia del pasado 12 de noviembre. El reconocimiento provocó un orgullo inmenso a su padre, “El Potrillo”, quien lo externó por medio de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Fernández compartió unas palabras para Camila y confesó que tenía lágrimas en los ojos y un orgullo que no le cabía en el pecho.

Las palabras de “El Potrillo” rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, pues además de celebrar el triunfo de Camila, destacó el significado que tiene para la historia de la dinastía Fernández.

Camila Fernández gana Latin Grammy y “El Potrillo” le dedica emotivo mensaje

Latin Grammy para Camila Fernández. @alexoficial

Alejandro Fernández acompañó su publicación con un carrusel de fotografías de su hija y una dedicatoria en la que recordó el camino que ha recorrido para consolidarse como cantante. El cantante hizo referencia a aquella niña que nunca dejó de cantar y que ahora puede presumir su primer gramófono dorado.

Aquí escribiendo esto con las de cocodrilo en los ojos y un orgullo que no me cabe en el pecho, porque esa chiquilla, que nunca dejó de cantar hoy es ganadora de un LATIN GRAMMY. ¡Nuestra primera mujer Fernández en lograrlo! Verte cumplir un sueño así de grande me llena el alma”, expresó.

El intérprete también dejó ver que conoce de cerca los esfuerzos que su hija ha realizado para llegar hasta este momento y utilizó el cariñoso apodo con el que suele llamarla.

Cachorra, sé cuánto has trabajado y cuánto te ha costado llegar hasta acá. Me faltan palabras, pero creo que estas lágrimas dicen mucho más de lo que podría escribirte”, agregó.

"El Potrillo” cerró su dedicatoria con una felicitación y una declaración de amor para Camila, dejando claro que este reconocimiento representa mucho más que un premio para la familia.

Camila Fernández hace historia en la dinastía Fernández

La victoria de Camila tiene un significado especial para su familia. La cantante se convirtió en la primera mujer de la dinastía Fernández en conseguir un Latin Grammy, un acontecimiento que su papá no pasó por alto en su publicación.

Nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro Fernández, Camila ha crecido rodeada de música y de una de las familias más representativas de la música mexicana. Sin embargo, con este reconocimiento también celebra el resultado de su propio trabajo y el camino que ha construido dentro de la industria.

Latin Grammy para Camila Fernández. MediaPunch Inc

La cantante obtuvo el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción discográfica La Fernández, durante la Premiere de la ceremonia celebrada el 12 de noviembre de este año en Las Vegas, Nevada.

Al escuchar su nombre, Camila no pudo ocultar la sorpresa y emoción. Subió al escenario para recibir su estatuilla y agradecer a todas las personas que hicieron posible este proyecto.

Latin Grammy para Camila Fernández. MediaPunch Inc

La emoción de la cantante también estuvo relacionada con el momento personal que atraviesa. Camila, quien espera a su segundo hijo, aprovechó su discurso para dedicar este importante logro a sus pequeños.

Durante su intervención agradeció a su hija Cayetana y al bebé que viene en camino, a quien reconoció por darle fuerzas para vivir una noche tan especial.

Gracias a mi niña Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando la fuerza para estar acá”, expresó.

La cantante también agradeció a sus padres, a sus colaboradores y a quienes confiaron en su música. Al finalizar, dedicó unas palabras a sus raíces mexicanas y expresó: “¡Que viva México!”.

América Guinart celebra el triunfo de su hija

Otra de las reacciones que llamó la atención fue la de América Guinart, mamá de Camila, quien también compartió su felicidad por el reconocimiento conseguido por su hija.

A través de redes sociales, América destacó el trabajo, la disciplina, los sacrificios y el talento que hay detrás de este logro. Además, recordó que antes de la ceremonia le aconsejó a Camila disfrutar la experiencia, independientemente del resultado.

Latin Grammy para Camila Fernández. @meraguin

Su mensaje también puso sobre la mesa el esfuerzo que implica abrirse camino en la música, incluso cuando se pertenece a una familia tan reconocida como la Fernández.