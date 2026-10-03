Camila Fernández sorprende a sus fans y anuncia su embarazo en pleno concierto

Camila Fernández atraviesa por uno de los momentos más importantes de su vida personal, pues durante uno de sus recientes conciertos anunció que está embarazada.

La cantante se presentó en Guadalajara como parte de su gira “Una raya más al tigre”, donde sus fans disfrutaron de sus grandes éxitos. Sin embargo, la noche tuvo un momento todavía más especial: Camila compartió con el público que está esperando a su segundo bebé, una noticia que también convertirá nuevamente a Alejandro Fernández en abuelo.

Camila Fernández anuncia su embarazo con emotiva canción

Con una emotiva interpretación de “Hermoso Cariño”, canción famosa por haber sido interpretada por su abuelo Vicente Fernández y escrita y compuesta por Fernando Z. Maldonado, la cantante dio a conocer la noticia de su embarazo.

A través de videos compartidos en redes sociales, se puede ver a Camila Fernández tocando con cariño su vientre mientras interpreta la canción, visiblemente emocionada y con una expresión que dejó ver lo especial que fue ese momento para ella.

El anuncio conmovió a los asistentes, quienes celebraron junto con la cantante esta nueva etapa de su vida y su regreso a los escenarios mientras espera a su segundo bebé.

Usuarios celebran el embarazo de Camila Fernández

Ante la noticia, los seguidores de Camila Fernández no tardaron en llenar las redes sociales de mensajes de felicitación y muestras de cariño para la cantante.

Los comentarios destacaron la emoción por verla convertirse nuevamente en mamá y por la llegada de un nuevo integrante a la familia Fernández.

Camila ya es mamá de Cayetana, quien nació en 2021, fruto de su relación con su esposo, Francisco Barba. Desde entonces, la cantante ha compartido en sus redes sociales algunos momentos junto a su hija y ha mostrado la conexión y cariño que siente por ella.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Camila Fernández en 2026?

Tras anunciar su embarazo, Camila Fernández continuará con su agenda musical durante 2026, con presentaciones en México y Estados Unidos que se extenderán hasta el 19 de diciembre.

En la Ciudad de México, la cantante se presentará el 10 de octubre en La Maraka, ubicada en Mitla #410, esquina con Eje 5 Sur Eugenia, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Un concierto que está programado para las 21:30 horas, por lo que sus seguidores capitalinos tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo y acompañarla en esta nueva etapa personal y profesional.