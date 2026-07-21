Los Tinellers: así era el grupo de Romeo Santos antes de alcanzar la fama con Aventura

Mucho antes de llenar estadios, romper récords de reproducciones y convertirse en uno de los máximos exponentes de la música latina, Romeo Santos dio sus primeros pasos en un grupo llamado Los Tinellers.

Aunque para muchos seguidores su historia comienza con Aventura, la realidad es que el cantante ya llevaba varios años escribiendo canciones y presentandose en pequeños escenarios en Estados Unidos.

Aquella agrupación juvenil no solo marcó el inicio de su carrera artística, sino que también fue el espacio donde nació el sonido que años después revolucionó la bachata y la llevó a conquistar mercados de todo el mundo.

Los Tinellers antes de Aventura IG

¿Quiénes eran Los Tinellers? El primer proyecto musical de Romeo Santos

Los Tinellers surgieron en 1995, en el Bronx, Nueva York, cuando Anthony "Romeo" Santos, su primo Lenny Santos, Henry Santos y Max Santos decidieron formar una agrupación de bachata influenciada por los sonidos urbanos que dominaban la ciudad.

Aunque todos nacieron y crecieron en Estados Unidos, sus raíces dominicanas mantuvieron vivo su vínculo con la bachata, un género que en aquella época todavía enfrentaba prejuicios y tenía poca presencia en los mercados internacionales. En lugar de alejarse de ese estilo musical, los jóvenes decidieron modernizarlo.

Durante sus primeros años tocaron en fiestas privadas, eventos comunitarios y pequeños escenarios del barrio. Esa experiencia les permitió ganar confianza y llamar la atención del productor Elvin Polanco, quien decidió convertirse en su representante tras descubrir su potencial artístico.

Los Tinellers antes de Aventura Captura de pantalla

¿Qué significa el nombre Los Tinellers y por qué después se llamaron Aventura?

El nombre Los Tinellers nació como una adaptación fonética de la palabra inglesa teenagers (adolescentes). El término describía perfectamente a los integrantes del grupo, quienes apenas comenzaban su carrera musical.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó y también surgió la necesidad de construir una identidad más sólida. Así nació Aventura, nombre con el que la agrupación inició una nueva etapa artística a finales de la década de los noventa.

El cambio representó mucho más que una modificación de imagen. También reflejó una propuesta musical innovadora que fusionó la bachata tradicional con elementos de R&B, hip hop y pop, una combinación que más tarde se convertiría en el sello distintivo de la agrupación.

En una entrevista con Rolling Stone en Español, Romeo Santos recordó que desde aquellos años buscaba romper las reglas establecidas dentro del género y experimentar con nuevas propuestas musicales, una visión que terminó por cambiar el rumbo de la bachata moderna.

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El primer disco de Los Tinellers: la historia de Trampa de Amor antes del éxito mundial

Antes de alcanzar la fama internacional, Los Tinellers grabaron de forma independiente Trampa de Amor, su primer y único álbum de estudio.

El disco reunió diez canciones de bachata y permitió que Romeo Santos desarrollara su talento como compositor desde muy joven. Varias de esas piezas fueron retomadas o adaptadas durante la etapa de Aventura, lo que demuestra que el estilo romántico y narrativo que caracterizó al cantante ya estaba presente desde sus primeros trabajos.

Aunque el álbum tuvo una distribución limitada dentro de la comunidad latina de Nueva York, se convirtió en una valiosa experiencia para la agrupación. Además, fortaleció la química entre sus integrantes y ayudó a consolidar el sonido que posteriormente los llevaría al éxito.

De acuerdo con la biografía del grupo, el proyecto avanzaba de forma favorable hasta que problemas de salud del representante Elvin Polanco frenaron temporalmente su crecimiento. Poco después, la banda decidió reorganizarse y comenzar una nueva etapa bajo otro nombre.

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Así pasaron de tocar en pequeños eventos a convertirse en los Reyes de la Bachata

El verdadero punto de inflexión llegó cuando Los Tinellers se transformaron oficialmente en Aventura.

Con una imagen renovada y una propuesta musical mucho más ambiciosa, la agrupación lanzó Generation Next y, posteriormente, alcanzó reconocimiento internacional con We Broke the Rules, álbum que incluyó el éxito Obsesión.

La canción se convirtió en un fenómeno global y encabezó listas de popularidad en Europa y América Latina. Gracias a esa combinación de bachata, R&B y sonidos urbanos, Aventura abrió un camino que más tarde seguirían numerosos artistas del género.

Con ello, Romeo Santos desafió la idea de que los artistas latinos debían modificar su identidad para conquistar mercados internacionales. Por el contrario, consiguió internacionalizar la bachata sin renunciar a sus raíces dominicanas.

Romeo Santos

¿Cómo influyó Los Tinellers en la carrera de Romeo Santos?

Aunque Los Tinellers existieron apenas unos años, esa experiencia resultó decisiva para la carrera de Romeo Santos.

Fue durante esa etapa cuando comenzó a perfeccionar su habilidad para escribir letras románticas, explorar nuevas estructuras musicales y construir un estilo que, con el paso del tiempo, lo convertiría en uno de los compositores más influyentes de la música latina.

En su biografía oficial, el artista explica que, mientras otros adolescentes dedicaban su tiempo a actividades propias de su edad, él prefería quedarse en casa para escribir canciones y estudiar la obra de grandes compositores como Juan Gabriel, Camilo Sesto, Manuel Alejandro y Juan Luis Guerra. Esa disciplina terminó por convertirse en la base de toda su carrera.

Tras la separación de Aventura en 2011, Romeo Santos consolidó una exitosa trayectoria como solista. Sin embargo, el origen de ese fenómeno musical puede rastrearse hasta Los Tinellers, el grupo de adolescentes que, a pesar de no alcanzar la fama internacional, su legado permanece en la historia de la música latina.

Aquella agrupación representó el primer paso de Romeo Santos hacia una carrera que redefinió la bachata para las nuevas generaciones y abrió el camino para que el género trascendiera fronteras.