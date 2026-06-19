¡Como los querías ver! Aldo De Nigris y Elaine Haro son pareja en esta novela

Los seguidores de Aldo De Nigris y Elaine Haro finalmente podrán ver en pantalla algo que durante meses alimentó la conversación en redes. Después de que ambos protagonizaran rumores de romance durante su participación en La Casa de los Famosos México, los jóvenes se conviertieron ahora en pareja, aunque solo dentro de la ficción.

¿Cuál es la mini serie donde salen Aldo De Nigris y Elaine Haro?

La nueva producción que los reúne lleva por nombre ‘A un gol del Paraíso’, una micronovela de ViX MicrO que promete combinar romance, drama, futbol y momentos de gran intensidad emocional.

Aldo De Nigris y Elaine Haro se convierten en pareja en la nueva micronovela A un gol del Paraíso. Mezcalent

Desde que se dieron a conocer los primeros avances, los fanáticos no han dejado de comentar la evidente química entre los protagonistas, una conexión que muchos ya habían notado durante el reality.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Aldo y Elaine se convirtieron en una de las duplas más comentadas por la audiencia. Sus conversaciones, bromas y la cercanía que mostraban dentro del programa provocaron que surgieran especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de cámaras.

Sin embargo, ambos dejaron claro en varias ocasiones que únicamente existía una amistad entre ellos. A pesar de ello, la ilusión de verlos juntos nunca desapareció entre sus seguidores, quienes constantemente compartían mensajes imaginando cómo lucirían como pareja.

Los exhabitantes de La Casa de los Famosos México vuelven a coincidir en un proyecto lleno de romance. IG

¿Cuál es la trama de ‘A un gol del Paraíso’?

Ahora, la ficción parece haber escuchado esos deseos. En ‘A un gol del Paraíso’, Elaine Haro interpreta a Paola, una mujer que hereda un equipo de futbol profundamente ligado a la historia de su familia. Lo que parecía ser una nueva oportunidad se convierte en un enorme desafío cuando recibe un diagnóstico que cambia por completo su perspectiva de vida.

Elaine Haro interpreta a una mujer decidida a cumplir el sueño de su padre pese a las adversidades. Archivo

Decidida a cumplir el sueño que su padre no pudo alcanzar, Paola emprende una lucha para llevar al equipo al éxito. Sin embargo, el camino se vuelve aún más complicado cuando su exesposo la traiciona y abandona el proyecto para unirse al club rival.

Es entonces cuando aparece Rafael, personaje interpretado por Aldo De Nigris. Más que un entrenador, Rafael representa una nueva oportunidad para Paola, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental.

Aldo De Nigris da vida a Rafael, un entrenador que transformará la vida de la protagonista. IG

A medida que enfrentan obstáculos dentro y fuera de la cancha, ambos descubren que existen cosas mucho más importantes que ganar partidos. Entre entrenamientos, decisiones difíciles y momentos de vulnerabilidad, surge una historia de amor que promete convertirse en uno de los elementos más atractivos de la producción.

¿Cuándo se estrena ‘A un gol del Paraíso’?

La micronovela llegará a ViX MicrO el próximo 23 de junio y todo indica que los fans estarán atentos desde el primer capítulo para descubrir si la química que cautivó a miles de personas en un reality logra convertirse ahora en una de las parejas favoritas de la ficción.

A un gol del Paraíso mezcla futbol, drama y sentimientos en una trama cargada de emociones. IG

Por ahora, los avances compartidos por ViX MicrO muestran varias escenas cargadas de complicidad entre los personajes, lo que ha incrementado la expectativa de los espectadores. De hecho, muchos usuarios ya se preguntan si la historia incluirá momentos románticos más intensos entre ambos protagonistas.

La plataforma ha promovido la serie como una producción donde la pasión no solo se vive en el futbol, sino también en las emociones que experimentan sus personajes. Por ello, el romance entre Paola y Rafael será una de las piezas centrales de la trama.

Los avances de la producción han generado gran expectativa entre los seguidores de ambos famosos. IG

La noticia ha generado una ola de reacciones positivas entre los seguidores de Aldo y Elaine, quienes celebran poder verlos compartir créditos en una historia romántica después de todo el revuelo que provocaron durante el reality.

Para Aldo De Nigris, este proyecto representa una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento dentro del entretenimiento, mientras que para Elaine Haro significa continuar consolidando una carrera que combina actuación, música y presencia digital.