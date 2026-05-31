¡Aldo de Nigris confirma que está enamorado! Pero mantiene en secreto la identidad de su novia

Después de meses de especulaciones sobre su vida amorosa, Aldo de Nigris decidió aclarar los rumores y compartir detalles de la etapa personal que atraviesa. El influencer habló por primera vez sobre su relación sentimental.

La revelación llegó después de meses de especulaciones sobre posibles romances con algunas figuras del espectáculo, entre ellas Elaine Haro, con quien fue relacionado tras su participación en el reality show. Sin embargo, el regiomontano aclaró que su pareja no pertenece al medio artístico y explicó por qué ha decidido mantenerla alejada de los reflectores.

Aldo de Nigris admite que tiene novia y confiesa la razón por la que no la muestra IG

¿Quién es la novia de Aldo de Nigris? Lo que se sabe de su nueva relación

Aunque Aldo de Nigris confirmó que tiene novia, prefirió no revelar su identidad. El creador de contenido explicó que actualmente sale con una joven que no forma parte de la industria del entretenimiento, razón por la que busca proteger su privacidad.

La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desde hace meses intentaban descubrir quién ocupaba el corazón del influencer tras su salida de La Casa de los Famosos México. De acuerdo con las declaraciones del regiomontano, él considera que no todas las personas están preparadas o interesadas en vivir bajo el escrutinio público que implica relacionarse con una figura mediática.

Es como ella quiera. Yo me dedico al medio, me da igual tener las cámaras y todo, pero si ella me dice que no quiere salir, pues yo lo voy a respetar.

Aunque han surgido rumores sobre la identidad de la joven, Aldo ha evitado ofrecer más detalles y ha dejado claro que respetará la decisión de su pareja sobre aparecer o no públicamente.

Aldo de Nigris admite que tiene novia y confiesa la razón por la que no la muestra IG

Aldo de Nigris confirma que tiene novia y aclara los rumores con Elaine Haro

Desde el final de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris y Elaine Haro fueron vinculados sentimentalmente por los seguidores del programa. La química que mostraron dentro del reality generó una ola de comentarios en redes sociales que apuntaban a un posible romance.

No obstante, la reciente confirmación de Aldo terminó por descartar esas versiones. El influencer explicó que su novia es una persona ajena al mundo del espectáculo, mientras que Elaine Haro también reaccionó a la noticia, deseándole felicidad y destacando la amistad que mantiene con él.

Durante su aparición en el canal de YouTube Lo Escuché con Alan Morales, Elaine Haro habló sobre lo que sabía acerca de la situación sentimental de Aldo.

No sé, pero si sí tiene novia, qué padre. La verdad es que a todas las personas que están alrededor de mi vida y que se encuentran felices les deseo que encuentren el amor, pero no sabría qué decirles.

Las declaraciones de ambos ayudaron a poner fin a uno de los rumores más persistentes que surgieron tras el reality show.

Aldo de Nigris admite que tiene novia y confiesa la razón por la que no la muestra IG

La postura de Aldo de Nigris sobre la privacidad de su novia

Al hablar sobre su relación sentimental, Aldo dejó claro que la decisión final dependerá completamente de su pareja.

El influencer explicó que no tendría inconveniente en compartir momentos junto a ella si así lo desea, pero también respetará su decisión en caso de preferir mantenerse fuera de cámaras. La declaración fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de respeto hacia los límites personales de su novia.

Su reciente confirmación sentimental muestra una nueva faceta personal que hasta ahora había mantenido lejos de la conversación pública. Aunque el influencer decidió no revelar quién es su novia, sí dejó claro que atraviesa un momento estable y feliz en el plano amoroso.

Por ahora, todo indica que la identidad de la joven seguirá siendo un misterio, mientras Aldo continúa disfrutando de esta etapa lejos de los reflectores que suelen acompañar a las figuras públicas.