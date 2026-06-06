Cómo Keinemusik reescribió las reglas de la fama en la música electrónica

La escena electrónica construyó históricamente a sus figuras de otra manera. Durante décadas, los DJ ganaban prestigio a través de clubes, festivales especializados y recomendaciones entre aficionados. La reputación se construía en la pista de baile. Sin embargo, el ascenso de Keinemusik parece reflejar una transformación más amplia dentro de la industria musical: el paso de una economía basada en la presencia física a otra donde la atención se disputa principalmente en plataformas digitales.

El fenómeno no ha pasado desapercibido para los investigadores. David Hesmondhalgh, profesor de Medios, Música y Cultura en la Universidad de Leeds y autor de The Cultural Industries, uno de los libros más citados para estudiar las industrias culturales contemporáneas, ha señalado que la digitalización modificó profundamente la forma en que la música circula y adquiere valor. En este entorno, explica, las obras compiten no sólo por ser escuchadas, sino también por ser vistas, compartidas y convertidas en contenido capaz de viajar entre plataformas. La música ya no existe únicamente como sonido; también funciona como imagen, narrativa y símbolo cultural.

Keinemusik parece haber entendido esa lógica mejor que gran parte de sus contemporáneos. Fundado en Berlín en 2009 por Adam Port, &ME, Rampa y Reznik, el colectivo pasó más de una década creciendo dentro de los códigos tradicionales de la electrónica. Pero fue durante los últimos años cuando comenzó a adquirir una dimensión global impulsada por videos que mostraban mucho más que una sesión musical: atardeceres frente al mar, escenarios en destinos turísticos exclusivos, multitudes grabando con sus teléfonos y una identidad visual fácilmente reconocible. Para millones de usuarios, el primer contacto con Keinemusik no ocurrió en Spotify ni en un club, sino en Instagram o TikTok.

Los datos sugieren que no se trata de un caso aislado. La firma de análisis musical Luminate, una de las principales compañías dedicadas a medir consumo de música y entretenimiento en Estados Unidos, encontró en colaboración con TikTok que los usuarios de la plataforma tienen una mayor tendencia a descubrir artistas nuevos y posteriormente buscarlos en servicios de streaming. La relación es importante porque muestra un cambio en la secuencia tradicional del consumo musical. Durante buena parte del siglo XX la audiencia escuchaba primero una canción y después se interesaba por quién la interpretaba. Hoy, con frecuencia, el proceso ocurre al revés: el usuario encuentra un video atractivo, identifica la música que lo acompaña y posteriormente investiga al artista.

La evolución también coincide con cambios más amplios en los hábitos de consumo. En un estudio realizado por Harris Group para la plataforma global de eventos Eventbrite, 78% de los millennials encuestados afirmó preferir gastar dinero en experiencias antes que en bienes materiales. El dato se convirtió en una referencia frecuente para entender el auge de la llamada economía de las experiencias, una tendencia que encontró en las redes sociales un aliado inesperado. Asistir a un concierto, viajar a un festival o presenciar una presentación dejó de ser únicamente una actividad de entretenimiento para convertirse también en una experiencia que puede documentarse, compartirse y adquirir valor social frente a una audiencia digital.

Keinemusik Tomada de Facebook

Es en ese contexto donde Keinemusik adquiere relevancia como caso de estudio. Sus presentaciones suelen realizarse en lugares como Ibiza, Mykonos, Marrakech o Tulum, destinos que funcionan simultáneamente como espacios turísticos, escenarios musicales y fondos visuales para millones de publicaciones en redes sociales. Cada video compartido por los asistentes opera como una pieza de promoción distribuida por la propia comunidad, multiplicando el alcance del evento mucho más allá de quienes estuvieron presentes físicamente.

La historia del colectivo alemán resulta significativa porque evidencia una transformación que va más allá de un género musical. La música electrónica produjo estrellas internacionales mucho antes de la existencia de TikTok o Instagram. Lo que distingue a Keinemusik es que su crecimiento coincide con un momento en que los algoritmos comenzaron a desempeñar una función que antes pertenecía casi exclusivamente a clubes, promotores, estaciones de radio y medios especializados. La fama ya no depende únicamente de quién escucha una canción. También depende de quién la comparte, la graba, la comenta y la convierte en parte de una conversación digital.

Por eso, más que la historia de un colectivo berlinés exitoso, Keinemusik representa uno de los ejemplos más visibles de cómo cambió la industria musical durante la última década. Su ascenso ayuda a explicar una realidad que hoy atraviesa prácticamente todos los géneros: para millones de personas, la puerta de entrada a la música ya no es el escenario ni la radio. Es la pantalla del teléfono.

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Keinemusik se presentará este jueves 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a partir de las nueve de la noche.

Todo sobre sus shows: Duración y formato

A diferencia de muchos DJ de festivales que suelen tocar entre una y dos horas, Keinemusik se ha vuelto conocido por sus sets maratónicos. En ciudades como Ibiza o Tulum, Adam Port, &ME y Rampa han realizado sesiones que se extienden durante gran parte de la noche e incluso hasta el amanecer.

El sonido

La música de Keinemusik mezcla elementos del deep house, afro house y melodic techno. Sus sets suelen apoyarse en percusiones orgánicas, bajos profundos, voces de distintas tradiciones musicales y ritmos hipnóticos que avanzan sin cambios bruscos. En lugar de buscar grandes explosiones de energía, el colectivo desarrolla atmósferas envolventes que favorecen una sensación de viaje continuo.

Visuales y escenografía

Sus espectáculos destacan por una estética minimalista que contrasta con las producciones electrónicas llenas de pantallas y efectos. La iluminación cálida, los escenarios abiertos y el aprovechamiento de elementos naturales como atardeceres, amaneceres o paisajes costeros suelen formar parte de la experiencia visual. Entre los símbolos recurrentes aparece la Peace Kloud, una nube convertida en emblema del colectivo que se ha vuelto reconocible para sus seguidores.

Estética e identidad visual

Su imagen también se ha convertido en parte fundamental de la marca. Suelen vestir ropa holgada, camisas ligeras, gorras, lentes oscuros y pañuelos tipo keffiyeh, una combinación que los distingue dentro de la electrónica contemporánea. Más que proyectar una estética futurista o industrial, asociada históricamente al techno europeo, transmiten una imagen ligada al viaje, la vida al aire libre y una elegancia informal fácilmente reconocible en redes sociales.

La actitud en cabina

Sobre el escenario, Adam Port, &ME y Rampa proyectan una imagen relajada y cercana. Es común verlos bailar entre ellos, intercambiar posiciones en la cabina o celebrar juntos durante la sesión. Esa dinámica responde a sus orígenes como colectivo y refuerza la sensación de comunidad que buscan transmitir.