La Casa de los Famosos 2026: a qué hora ver EN VIVO la final y conocer al ganador

La Casa de los Famosos 2026 llega al cierre de una temporada que mantuvo a sus participantes durante 10 semanas en competencia. Después de este recorrido, el reality se prepara para una última transmisión en la que el público conocerá quién se llevará el primer lugar.

Además de la gala principal, habrá una cobertura previa que podrá verse en streaming antes de que comience la transmisión en televisión abierta.

Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿A qué hora comienza la final de La Casa de los Famosos 2026?

A las 8:30 de la noche arrancará la gala principal, con Galilea Montijo al frente de la conducción. Esta será la transmisión en la que se dará a conocer al ganador o ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Para quienes quieran comenzar a seguir la cobertura desde antes, la programación incluirá una pregala, la cual iniciará a las 7:45 de la noche, es decir, 45 minutos antes de la gala principal.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp conducirán esta primera parte de la cobertura. Así, los seguidores tendrán dos horarios que considerar: uno para conectarse al programa previo y otro para ver la última gala de la temporada.

¿Dónde ver la final de La Casa de los Famosos 2026?

El canal 2 de televisión abierta y ViX transmitirán la gala principal de manera simultánea. Ambas opciones permitirán seguir el cierre de la competencia a partir de las 8:30 de la noche.

La pregala se podrá seguir a través de ViX desde las 7:45 de la noche. Por ello, si quieres acompañar la cobertura desde su primer programa, deberás ingresar a la plataforma antes del inicio de la gala encabezada por Galilea Montijo.

Facebook: La casa de los famosos

¿Quiénes competirán por el primer lugar?

Cinco habitantes lograron llegar a la etapa definitiva después de 10 semanas de competencia. Cada uno buscará reunir los votos necesarios para convertirse en el vencedor de esta edición.

La lista de finalistas está integrada por:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Durante la cobertura en vivo, el público tendrá la oportunidad de votar por favorito mediante el sitio oficial del programa.

¿Cómo votar durante la final de La Casa de los Famosos 2026?

Desde la página oficial de La Casa de los Famosos México se podrá acceder al sistema de votación. Otra forma de entrar será escanear el código QR que aparezca en pantalla durante la transmisión.

Para registrar tu apoyo, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del reality o utiliza el código QR del programa.

Busca el apartado VOTA.

Selecciona al finalista que deseas apoyar.

Indica la cantidad de votos que quieres darle.

Confirma tu voto.

Si eres cliente de ViX, podrás emitir hasta 10 votos al día. Estos pueden dirigirse a un solo finalista o distribuirse entre varios participantes.

Facebook: La casa de los famosos

Las votaciones se habilitarán durante la pregala y la gala en vivo. El cierre ocurrirá minutos antes de que Galilea Montijo anuncie el resultado.

¿Cuánto dinero se llevará quien gane el reality?

Un premio de 4 millones de pesos mexicanos en un monedero digital espera al participante que termine en el primer puesto de la cuarta edición.

Según la información de la producción, únicamente el primer lugar recibirá este incentivo económico. Para las posiciones segunda, tercera, cuarta y quinta no se contempla un premio monetario.