¿La ignoraron? La Adictiva desata críticas por su encuentro con Karina Torres en LCDLF México

La Adictiva se encuentra en medio de la polémica luego de que usuarios de redes sociales señalaran a la agrupación por el supuesto trato diferente que tuvo con Karina Torres durante su presentación en La Casa de los Famosos México 2026.

La agrupación de regional mexicano fue una de las invitadas a la última fiesta de la cuarta temporada del reality, donde convivió con los habitantes y algunos exparticipantes. Sin embargo, un momento particular de la noche llamó la atención de los seguidores del programa y generó una discusión en redes sociales.

Mientras algunos integrantes de La Adictiva saludaron con un beso en la mejilla a otras mujeres de la casa, con Karina Torres el saludo fue distinto. A partir de esta situación, algunos usuarios acusaron a la banda de un posible acto de transfobia.

La Adictiva no saluda a Karina Torres y redes la acusan de transfobia Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Qué pasó entre La Adictiva y Karina Torres en La Casa de los Famosos México?

El momento ocurrió durante la última fiesta de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, celebrada el viernes 2 de octubre. La agrupación de regional mexicano fue invitada para amenizar la noche de los habitantes y exparticipantes del programa.

De acuerdo con las imágenes difundidas del 24/7 de La Casa de los Famosos México, algunos integrantes de la agrupación bajaron del escenario para convivir con los participantes.

No obstante, los internautas comenzaron a notar diferencias entre los saludos de los integrantes de la banda hacia las participantes del reality. Algunos usuarios observaron que integrantes de La Adictiva saludaron con un beso en la mejilla a varias mujeres de la casa, mientras que con Karina Torres el acercamiento fue diferente, ya que únicamente le dieron la mano.

“A todas las mujeres las saludaron de beso, menos a Karina”, fue uno de los comentarios que se repitió en varios videos del momento de interacción entre la banda y los integrantes del reality.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron críticas contra la agrupación. Algunos usuarios calificaron la situación como un posible acto de transfobia debido a que Torres es una mujer trans.

Sin embargo, hasta el momento, La Adictiva no ha explicado públicamente el motivo de la diferencia en los saludos, por lo que las acusaciones permanecen como señalamientos realizados por usuarios de redes sociales.

La Adictiva no saluda a Karina Torres y redes la acusan de transfobia Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Por qué acusan a La Adictiva de transfobia contra Karina Torres?

Las acusaciones surgieron principalmente por la comparación que hicieron los usuarios de redes sociales entre los saludos de los integrantes de La Adictiva hacia las demás mujeres y el que tuvieron con Karina Torres.

Al tratarse de una mujer trans, algunos espectadores consideraron que la diferencia podía estar relacionada con su identidad de género y calificaron el comportamiento como presunta transfobia.

La discusión tomó fuerza debido a que las imágenes permitieron observar los distintos saludos que tuvieron los músicos durante su convivencia con los participantes. Para algunos internautas, la diferencia fue suficiente para cuestionar a la agrupación; otros consideraron que un saludo no permite determinar la intención de una persona.

Hasta el momento, las acusaciones permanecen como señalamientos de los usuarios, ya que ni La Adictiva ni Karina Torres han hablado públicamente sobre el tema suscitado durante la fiesta de finalistas de La Casa de los Famosos México.

Por ello, no existe una confirmación de que la diferencia en el saludo haya tenido relación con la identidad de género de Torres.

La Adictiva no saluda a Karina Torres y redes la acusan de transfobia Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Redes sociales reaccionan al supuesto desaire de La Adictiva

La situación provocó una oleada de comentarios en las redes sociales de la agrupación. Después de que el momento comenzó a circular, algunos usuarios acudieron a las publicaciones de La Adictiva para cuestionar la actitud de sus integrantes.

“Aquí es la funa?”, se puede leer entre los comentarios de las publicaciones de la banda en sus redes sociales.

Algunos seguidores defendieron a Karina Torres y cuestionaron el comportamiento de los músicos. Entre los comentarios que aparecieron se encuentran:

“Eso no se hace. Hay que ser cordial y saludar”.

“¿Transfobia en 2026? Por eso no suenan ni sonarán”.

“Que aprendan a ser personas, no a la homofobia”.

“La presentación duró unos minutos, la funa va para largo”.

“Deberían de poner la canción de ‘La Educación’”.

“Bloqueados de todas las plataformas para siempre”.

Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a la agrupación y consideraron que los integrantes tienen libertad para decidir cómo saludar a cada persona.

Entre los comentarios a favor de La Adictiva se pueden encontrar:

“No se preocupen, chicos, habemos muchos que los apoyamos”.

“Felicidades a la banda Adictiva por respetar sus ideales. Ustedes son libres de saludar como ustedes quieran”.

De esta manera, la polémica generó opiniones divididas entre quienes consideraron que existió un trato diferente hacia Karina Torres y quienes señalaron que un saludo de beso no representa una obligación.

Otro aspecto que llamó la atención fue que La Adictiva eliminó de su perfil de Instagram el video relacionado con su presentación en el reality. Sin embargo, la agrupación no confirmó que la eliminación tuviera alguna relación con las críticas hacia Karina Torres.

La Adictiva no saluda a Karina Torres y redes la acusan de transfobia Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Quién es Karina Torres y por qué es finalista de LCDLF México 2026?

Karina Torres es una creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, que alcanzó popularidad como parte de Las Perdidas, fenómeno viral encabezado por Wendy Guevara y Paola Suárez.

En julio de 2026 se confirmó que Torres sería una de las habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. El anuncio destacó su trayectoria como influencer y creadora de contenido, además de su experiencia como mujer trans.

Su popularidad comenzó a crecer gracias a su participación en contenidos digitales junto con integrantes de Las Perdidas, así como por su personalidad y sentido del humor.

Paola Suárez también habló sobre el momento que vivió Karina junto a la banda de regional mexicano y señaló que se sintió triste por "su hermana", ya que la participante de La Casa de los Famosos sí se identifica como mujer.

Durante su participación en el reality, Karina se convirtió en una de las figuras que logró llegar hasta la etapa final. Los cinco finalistas definitivos de la cuarta temporada son Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres.

La gran final está programada para este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX, por lo que Karina llega a esta etapa como una de las participantes que todavía tiene posibilidades de convertirse en la ganadora de la temporada.

Así, la polémica con La Adictiva ocurre en uno de los momentos de mayor exposición para Karina Torres, justo cuando se prepara para disputar la gran final del reality.

¿La Adictiva responderá a las acusaciones?

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido una explicación sobre el encuentro con Karina Torres ni sobre los señalamientos de presunta transfobia que surgieron después de la fiesta.

La situación permanece en el terreno de las reacciones y opiniones de los usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideran que el saludo fue una muestra de un posible trato diferenciado, otros rechazan esa interpretación y defienden la decisión de los integrantes de La Adictiva.

Por ahora, será la propia agrupación la que podría aclarar si existió alguna razón detrás de la manera en que saludaron a Karina Torres. Mientras no exista una postura oficial, las acusaciones de transfobia deben mantenerse como señalamientos surgidos en redes sociales y no como un hecho confirmado.

La polémica, además, llega justo antes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que el nombre de Karina Torres vuelve a colocarse entre las conversaciones que generan mayor interés alrededor del reality.