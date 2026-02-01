Reportan ataque con drones en casa del hermano de “El Chapo” Guzmán

Bombas lanzadas con dron habrían impactado e incendiado por completo una propiedad de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.

Las imágenes captadas desde otro dron comenzaron a difundirse a través de las redes sociales, atribuyendo el ataque a una célula de los Beltrán Leyva, ahora aliados a “Los Mayos”, en la guerra contra “Los Chapitos”.

De acuerdo a los videos, el ataque habría sido contra “La Casa del Cielo”, ahora propiedad de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo”, y quien continúa operando en esa región del estado.

Desde el aire se podía observar el incendio y la gran columna de humo en la sierra de Badiraguato, pero hasta el momento no hay certeza de cuando habría ocurrido el ataque, y si dejó víctimas mortales.

Algunos meses atrás, se reportó otro ataque con dron a la casa de la madre de “El Chapo”, ubicada en el mismo poblado, causando algunos daños menores en el inmueble.

En redes sociales, los ataques han sido atribuidos a células criminales de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, actual líder de Los Beltrán Leyva, quien tiene mayor presencia en la zona norte de la entidad.

En los últimos meses, los ataques entre ambos grupos han generado el desplazamiento forzado de personas, quienes han dejado sus casas en la sierra de Badiraguato, buscando refugio en algún otro municipio.

Sin embargo, las autoridades locales no han confirmado los ataques con drones en la comunidad de La Tuna, y tampoco se han pronunciado al respecto.

Dan 20 años de cárcel a operador logístico de "Los Chapitos"

En diciembre pasado, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con residencia en Hermosillo, sentenció a 20 años de prisión a César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias Valdo y/o Baldo, integrante del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos” por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora sentenciado, a quien se le atribuye que trabajaba para Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias “El Chore”, quien a su vez tenía relación directa con Iván Archivaldo Guzmán, además de que se le relacionó con el denominado “Culiacanazo” de 2019.

Además, fungía como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América, fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas necesarias para obtener de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora con residencia en Hermosillo, sentencia de 20 años de prisión en contra de

Toledo Rodríguez por el delito mencionado, misma que deberá compurgar en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora.

