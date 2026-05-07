Colate asegura ante el juez que Paulina Rubio lo golpeó y afirma tener evidencias

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a encenderse luego de que el empresario español hiciera fuertes declaraciones en plena audiencia por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Durante una sesión en una corte familiar de Miami, Colate afirmó ante la jueza que habría sido víctima de agresiones físicas por parte de la cantante cuando aún estaban casados. Sus palabras surgieron mientras se discutían temas relacionados con la reubicación y los derechos parentales de su hijo.

Según explicó, nunca denunció públicamente los presuntos hechos porque no quería exponer a la madre de su hijo ni provocar un escándalo mediático que terminara afectando al menor.

“No quería hacerlo público”:

En la audiencia, la abogada de Paulina Rubio cuestionó a Colate sobre por qué jamás presentó una denuncia formal si realmente había sufrido violencia durante su relación.

Ante esto, el empresario respondió que decidió guardar silencio porque se trataba de una situación que nunca había vivido antes y no supo cómo reaccionar en ese momento.

Ella es la madre de mi hijo y yo no quería poner esto en un reporte ni hacerlo público”, declaró.

Además, aseguró que prefirió manejar la situación de manera privada para evitar un conflicto aún mayor alrededor de su familia.

Nicolás Vallejo-Nágera . Foto: Instagram colatenicolas

Afirma tener pruebas:

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Colate aseguró frente a la jueza que sí existirían evidencias de la presunta violencia, aunque aclaró que no las presentó durante esa audiencia.

El español comentó que los hechos ocurrieron hace varios años, cuando todavía vivía con la cantante, y reiteró que en aquel entonces optó por callar.

¿Tengo evidencia de su violencia hacia mí? Sí, pero no la tengo aquí”, expresó durante su intervención.

Foto: Instagram paulinarubio

El hijo de Paulina Rubio podría ir a un internado

El conflicto legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera sigue sumando capítulos complicados. Ahora, en medio de las audiencias que se realizan en Estados Unidos, salió a la luz la posibilidad de que Andrea Nicolás viva temporalmente en un internado mientras se define su situación familiar.

Aunque el hijo de la cantante habría expresado su deseo de mudarse con su padre, las autoridades todavía analizan qué sería lo mejor para el menor, luego de todos los señalamientos y declaraciones que se han presentado durante el proceso.

Uno de los temas que más llamó la atención durante las audiencias fue la acusación relacionada con un supuesto robo en un supermercado, situación en la que Andrea Nicolás habría estado involucrado. Este señalamiento provocó cuestionamientos sobre el entorno y la crianza del menor.

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