David Pablos y Fernando Eimbcke representarán a México en el Oscar y Goya; así reaccionaron 

Ayer, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en México (AMACC) compartió en redes sociales que las películas En el camino, de David Pablos; y Moscas, de Fernando Eimbcke, fueron seleccionadas para participar por México en la carrera por entrar a las listas finales del Oscar y el Goya 2027, respectivamente.

La página del Imcine destacó que ambas producciones contaron con el apoyo de Eficine, por lo que muestran plena confianza y gratitud gracias a que las dos tuvieron un recorrido por los principales festivales del mundo logrando buenas reacciones por parte de integrantes de la industria internacional, así como la prensa especializada de varias partes del mundo.

Cabe destacar que En el camino encontró distribución nacional a través de Cinépolis Distribución, mientras que Moscas tuvo el espaldarazo de la plataforma de streaming MUBI.

En el camino, que narra la historia de Veneno, un joven errante que intercambia favores sexuales por dinero y cuyo sendero se ve atravesado por Muñeco, un hombre con el que forja un lazo interrumpido por el tormentoso pasado de ambos, buscará convertirse en el primer filme mexicano en superar la shortlist, algo que no sucede desde 2018 con Roma, de Alfonso Cuarón.

“Me siento muy contento, conmovido y agradecido por esta noticia. Significa mucho que una película que retrata la diversidad en espacios poco vistos, resuene de manera profunda con todo tipo de espectadores. Muchas gracias a todos los miembros del comité que votaron para que En el camino sea la película que represente a México”, dijo Pablos en una breve conversación con Excélsior.

En el camino, pelicula de David Pablos

Así, la AMACC cumple con el requisito de presentar su contendiente a Mejor película internacional antes del 30 de septiembre y así empezar el proceso de calificación de cara a la develación de la shortlist, programada para el 15 de diciembre. De ahí, las nominadas definitivas se anunciarán el 21 de enero de 2027.

Y Moscas convierte a Eimbcke en un cineasta con tres filmes que le permiten competir en el plano internacional de los mayores galardones españoles, siendo Temporada de patos (2004) y Lake Tahoe (2009) las primeras.

Fue una gran sorpresa, sobre todo considerando la gran calidad de las películas que se inscribieron este año. Todos los que trabajamos en Moscas estamos muy felices y orgullosos. Esta selección de la AMACC es muy importante ya que esta película es una coproducción con España, que será distribuida por A Contracorriente Films en el territorio español y que participará en el Festival de San Sebastián en septiembre de este año. Moscas no hubiera sido posible sin la colaboración entre México y España. ¡Esperemos ver muchas moscas en los Goya!”, dijo Eimbcke a Excélsior

Moscas de Fernando Eimbcke MUBI

El Goya anunciaría en el último trimestre la lista de candidatas a Mejor película Iberoamericana.