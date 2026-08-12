Colate habla por primera vez tras perder batalla legal contra Paulina Rubio por su hijo

Colate reaccionó públicamente luego de que la justicia en Estados Unidos rechazara su solicitud para que Andrea Nicolás, el hijo que tiene con Paulina Rubio, se mudara a España. Aunque reconoció que una parte de la decisión lo tomó por sorpresa, también aseguró que los años de disputas legales con la cantante lo habían preparado para un resultado de este tipo.

Durante una entrevista con el programa español Y Ahora Sonsoles, el empresario habló sobre el reciente fallo que permitió que el adolescente permanezca al lado de su madre en Miami.

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“Y bueno, me ha sorprendido, pues digamos por un lado me ha sorprendido por el fondo de la cuestión de lo que era, pero por otro lado no me ha sorprendido porque llevo ya muchos años, que ya sé cómo funcionan las cosas, ¿no?”, comentó.

Colate pierde batalla legal contra Paulina Rubio

Luego de tres días de juicio en la Corte Familiar de Miami, la jueza Marlene Fernández determinó que Andrea Nicolás, de 15 años, continuará viviendo y estudiando en esa ciudad junto a Paulina Rubio.

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Con esta resolución quedó descartada la petición de Colate, cuyo objetivo era trasladar al menor a España y establecer ahí su residencia permanente. Por su parte, la cantante defendió que su hijo permaneciera en Miami, donde actualmente desarrolla sus actividades académicas y personales.

¿Cómo reaccionó Colate al fallo judicial?

Frente al resultado adverso, el empresario explicó que intenta mantenerse ocupado para no pensar demasiado en lo ocurrido. Actualmente está concentrado en sus responsabilidades como presidente del Club Deportivo Badajoz, después de haber ocupado el puesto de vicepresidente ejecutivo.

Colate Vallejo-Nágera Europa Press

“Es que ahora mismo estoy centrado en esto, ayer tuvimos un evento importante, estamos con mucho trabajo, por suerte eso viene muy bien porque no piensas mucho en eso”.

Además de refugiarse en sus actividades profesionales, Colate procura aprovechar cada oportunidad que tiene para convivir con Andrea Nicolás. Cuando su hijo viaja a España, intenta organizar recorridos y experiencias que puedan disfrutar juntos.

“He aprovechado pues días sueltos para moverme por España, ha estado aquí mi hijo, siempre intento llevarlo a conocer algún sitio nuevo”.

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Andrea Nicolás comparte con su padre la afición por el futbol

Una de las actividades que más unen a padre e hijo es su gusto por el Club Deportivo Badajoz. Según relató Colate, el adolescente se interesa por el equipo, conoce aspectos técnicos y se emociona cada vez que puede visitar las instalaciones.

“Me lo he traído aquí que le encanta, le encanta venir aquí. Es súper aficionado, vamos aquí le quieren mucho, se emociona mucho cuando viene, es parte de o sea opina la opinión, sabe mucho de técnica y aquí pues le tratan superbién, así que le encanta venir”, relató.

Aunque no consiguió que su hijo se mudara a España, Colate dejó claro que desea conservar una relación cercana con él y aprovechar el tiempo que pueden compartir. Por ahora, Andrea Nicolás seguirá viviendo y estudiando en Miami con Paulina Rubio.