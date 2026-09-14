Hayden Panettiere habría muerto tras tomar una pastilla contaminada con fentanilo

Hayden Panettiere habría perdido la vida después de consumir una pastilla que presuntamente contenía oxicodona mezclada con fentanilo. Nuevos reportes revelan detalles de la investigación sobre el fallecimiento de la actriz de Heroes y Nashville, ocurrido el pasado 16 de agosto.

De acuerdo con información publicada por TMZ, fuentes policiales relacionadas con el caso consideran que la intérprete tomó una dosis de oxicodona que pudo haber sido adulterada con fentanilo. Sin embargo, la causa oficial de muerte todavía no ha sido determinada, pues los resultados de los estudios toxicológicos continúan pendientes.

Hayden Panettiere Foto: IMDb

¿Qué pastilla habría tomado Hayden Panettiere?

Según el medio estadounidense, la actriz presuntamente consiguió varios medicamentos de venta controlada mediante un traficante al que conocía desde hacía tiempo en Los Ángeles. Entre las sustancias que supuestamente le proporcionaba se encontraba la oxicodona.

Un día antes de morir, Panettiere viajó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur. Las autoridades investigan si durante ese trayecto consumió algunas de las sustancias que había adquirido.

Muerte de Hayden Panettiere. @haydenpanettiere

La mañana de su fallecimiento habría tomado una pastilla que creía que era oxicodona. Los investigadores sospechan que esta se encontraba mezclada con fentanilo, un opioide sintético de gran potencia que puede resultar mortal incluso en cantidades pequeñas.

Aunque los primeros reportes apuntan a esa sustancia como la posible responsable de su muerte, hasta ahora el forense del condado de Greenville no ha comunicado una conclusión definitiva. La autopsia tampoco encontró señales de traumatismos que pudieran haber contribuido al deceso y la investigación permanece abierta, de acuerdo con People.

Intentaron reanimar a Hayden Panettiere con Narcan

Durante sus últimos minutos, Brian Hickerson, novio de la actriz, habría tratado de auxiliarla después de que no lograran despertarla. El hombre le administró Narcan, un aerosol nasal utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, y posteriormente realizó maniobras de reanimación.

Grosby

Los servicios de emergencia acudieron a una residencia de Greenville, Carolina del Sur, tras recibir el reporte de una mujer que no reaccionaba y se encontraba en paro cardiaco. A pesar de los intentos por salvarla, Hayden Panettiere fue declarada muerta en el lugar.

Hayden Panettiere habló públicamente de sus adicciones

A lo largo de varios años, la actriz compartió públicamente su lucha contra el consumo de alcohol y opioides, así como los problemas de salud mental que enfrentó desde que comenzó a trabajar en Hollywood siendo una niña.

Su trayectoria frente a las cámaras inició cuando tenía apenas 11 meses, al participar en un anuncio publicitario. Tiempo después bromeó al decir que aquello “no contaba como actuación”, debido a que no tenía diálogos.

Instagram: Hayden Panettiere

Para 1994, cuando tenía cuatro años, se incorporó al reparto de la telenovela One Life to Live. Más adelante apareció en Guiding Light y prestó su voz a Dot en la cinta animada Bichos. Con esos trabajos se convirtió en una de las actrices infantiles más solicitadas de Hollywood.

La fama internacional llegó años después gracias a su interpretación de Claire Bennet en Heroes. Posteriormente protagonizó Nashville, donde dio vida a la cantante Juliette Barnes, y también apareció en películas como Scream 4 y Scream VI.

Sus memorias y los problemas que enfrentó como madre

En mayo de 2026, Hayden Panettiere publicó el libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning. En sus memorias relató sus problemas con las adicciones y la depresión posparto que padeció tras el nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

Instagram: Hayden Panettiere

La combinación de sus dificultades emocionales y el consumo de alcohol y opioides influyó en su decisión de ceder en 2018 la custodia de la niña a su expareja, el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko. A partir de entonces, Kaya vivió con su padre en Europa.

Panettiere contó que un médico llegó a advertirle que no viviría más de cinco años si continuaba bebiendo. En 2020 ingresó en un centro de rehabilitación, donde permaneció durante ocho meses para recibir tratamiento.