Ceniza en la boca: ¿de qué trata la película por la que Diego Luna fue ovacionado en Cannes?

Ceniza en la boca se convirtió en una de las películas mexicanas que más llamó la atención durante el Festival de Cannes 2026. La nueva cinta dirigida por Diego Luna está basada en la novela de Brenda Navarro y pone sobre la mesa temas como la migración, el desarraigo y las heridas familiares que muchas veces acompañan a quienes dejan su país buscando una vida distinta.

Lejos de presentar una historia tradicional sobre migración, la película muestra el impacto emocional que viven dos hermanos mexicanos al mudarse a España para reencontrarse con su madre después de varios años separados.

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¿De qué trata Ceniza en la boca, película de Diego Luna?

La historia gira alrededor de Lucila, una joven de 21 años que viaja desde México hacia España junto a su hermano menor, Diego. Ambos toman la decisión de mudarse para reunirse con su madre Isabel, quien emigró ocho años antes con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales y económicas.

Aunque el reencuentro parecía representar un nuevo comienzo para la familia, la realidad termina siendo mucho más complicada. Desde su llegada, los protagonistas enfrentan dificultades para adaptarse a un entorno donde constantemente se sienten ajenos.

Te contamos de qué trata la película dirigida por Diego Luna Instagram

La película retrata problemas como la discriminación, el racismo y la precariedad laboral que afectan a muchos migrantes latinoamericanos en Europa.

Además de lidiar con esos obstáculos, Lucila intenta descubrir qué quiere hacer con su vida, termina cuidando de su hermano menor y enfrentando el desgaste emocional de crecer demasiado rápido.

La película está basada en la novela de Brenda Navarro

El proyecto cinematográfico toma inspiración de la novela escrita por Brenda Navarro, autora mexicana que ha ganado reconocimiento por abordar temas sociales y emocionales desde una perspectiva directa.

La obra original llamó la atención por retratar el dolor que existe dentro de muchas familias separadas por la migración. También profundiza en temas como la misoginia, la presión familiar y las consecuencias psicológicas que pueden aparecer cuando una persona debe asumir responsabilidades desde muy joven.

El elenco de Ceniza en la boca

La actriz Anna Díaz interpreta a Lucila, protagonista de la historia, mientras que Adriana Paz da vida a Isabel, la madre de los jóvenes.

El reparto también cuenta con la participación de:

Benny Emmanuel

Irene Escolar

Sergio Bautista

Teresa Lozano

Guillermo Ríos

Luisa Huertas

El guión fue desarrollado por Diego Luna junto a Abia Castillo y Diego Rabasa.

¿Cuándo se estrenará Ceniza en la boca?

Netflix confirmó que adquirió los derechos de distribución de la película para Latinoamérica, España y Portugal. Antes de llegar a la plataforma de streaming en 2027, la cinta tendrá un estreno en salas de cine.

Hasta el momento no existe una fecha oficial confirmada, aunque se espera que llegue a cines antes de terminar 2026.

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Diego Luna vuelve a Cannes como director

Con esta película, Diego Luna regresó al Festival de Cannes como director después de haber presentado Abel en 2010. Ceniza en la boca representa su cuarta película de ficción detrás de cámaras y uno de los proyectos más personales de su carrera.

La producción tuvo su estreno mundial dentro de la sección Proyecciones Especiales de Cannes 2026 y recibió una ovación de cinco minutos tras su primera proyección.

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Durante su paso por el festival, el actor y director mexicano explicó que la película también funciona como una reflexión sobre la empatía, la paternidad y las historias migrantes que normalmente pasan desapercibidas.

PJG