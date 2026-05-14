Cannes: 'Ceniza en la boca' le recuerda a Diego Luna el padre que no quiere ser 

CANNES.- Diego Luna vivió ayer uno de los días más emocionantes de su carrera gracias a la premier mundial de Ceniza en la boca, su nuevo trabajo como director que presentó en una función especial a la que asistieron algunas de las personas más importantes en su vida: su hijo Jerónimo, su pareja, la también actriz Marina de Tavira, su hermano del alma, Gael García Bernal y uno de sus mentores cinematográficos, Alfonso Cuarón.

Después del photocall oficial del largometraje, Luna se dirigió junto con su elenco (Adriana Paz y Anna Díaz) y sus productores (Gael García, Inna Payán, Valérie Delpierre y Luis Salinas) a la alfombra roja que los condujo del boulevard de la Croisette hasta el interior del Palacio del Festival, en cuya sala Luis Buñuel se programó el largometraje inspirado en la novela homónima de Brenda Navarro y donde Excélsior estuvo presente.

Tal y como marca la tradición en Cannes, la cinta fue presentada por el Delegado General del certamen, Thierry Frémaux, quien elogió la trayectoria como realizador del actor de películas como Y tu mamá también, Frida y Rogue One, además de series en streaming como Narcos y Andor.

Ésta es una película que vimos muy temprano en el proceso de selección y se ha quedado en nuestra mente durante todo el invierno”, expresó Frémaux, quien invitó a pasar al escenario a Gael García, productor ejecutivo de la película, a las actrices Anna Díaz y Adriana Paz y al propio Diego Luna, quien pronunció unas palabras de agradecimiento en francés.

Festival de Cine de Cannes

“Después de 16 de presentar Abel en este festival prometí que presentaría mi nueva película en francés: Así es que estoy muy honrado de que ustedes sean el primer público de nuestra película. Ahora voy a cambiar al español porque mi francés es inexistente”, pronunció el cineasta, que agradeció a su hijo Jerónimo por la ayuda para preparar este discurso. “Esta película fue una experiencia de libertad desde el principio hasta el final y eso lo llevaron en sus hombros las productoras Inna Payán y Valérie Delpierre, gracias por la confianza.

Hace 16 años vine a este festival a presentar una película de padres y madres ausentes que se llama Abel, y en aquella ocasión estaba en la sala mi papá (Alejandro Luna) a quien le dediqué la función. Esta noche ya no puede estar en la sala porque ya no está entre nosotros, pero también se la dedico a él y tengo la hermosa oportunidad de dedicársela a mi hija que (no puede estar aquí porque) está estudiando y a mi hijo, porque esta película también trata de ausencias. Es un recordatorio para mi, del padre que no quiero ser”, añadió el cineasta.

“La película trata de los que tienen que buscar otro lugar (los migrantes) y de lo que hacemos pero sobre todo, de lo que dejamos de hacer. Ojalá no se quede ahí sino que provoque una reflexión de lo que deberíamos estar haciendo. Si logramos eso, habremos realmente triunfado, gracias por estar aquí y que la disfruten.”

Adriana Paz, quien hace tres años obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Femenina junto con el reparto de Emilia Pérez, aseguró que “es una experiencia totalmente diferente que estoy disfrutando muchísimo, así es que muchas gracias Diego por traerme de vuelta”.

Illa Serna

Gael García Bernal, por su parte, se confesó como el primer y último fan de la película que ayudó a producir y además de felicitar a su colega y a sus compañeras actrices, agradeció poder compartir la sala junto a “este triángulo que se junta en esta sala con este señor (Alfonso Cuarón)”.

Al finalizar la función, la sala estalló en aplausos, mientras que tanto Cuarón como Gael, elogiaron el trabajo del Charolastra.

Me sorprendió muchísimo la película, me encanta”, expresó Cuarón, mientras que el tapatío agradeció que la película lleve a los espectadores “a otro lugar y a otro espacio. Soy muy fan de la película”.

Un día antes de la proyección oficial de Ceniza en la boca fuera de competencia en el Festival de Cannes, la plataforma de streaming Netflix anunció que adquirió los derechos de distribución en España, México y Latinoamérica, por lo que llegará a la plataforma en los siguientes meses.

Rodada tanto en Barcelona como en Ciudad de México, la cinta narra la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que viaja junto con su hermano a España, con la intención de reencontrarse con su madre con la intención de escapar de la presión familiar, la misoginia y el racismo que vive en su país.

Sin embargo, la llegada de Lucila es todo menos pacífica y amable, pues ahora tendrá que luchar contra la marginalidad, el racismo y una serie de trágicas circunstancias que pondrán a prueba su temperamento.