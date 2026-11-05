Christian Nodal se preocupa por Yahir y lo busca para ofrecerle ayuda con su salud

Yahir no está pasando por su mejor momento en cuanto a su salud vocal. Después de las críticas que recibió por su forma de cantar en distintas presentaciones, el cantante explicó que tiene un problema de reflujo que terminó afectando sus cuerdas vocales. Sin embargo, en medio de esta situación también recibió una muestra de apoyo que no esperaba: Christian Nodal lo buscó para ofrecerle ayuda.

El exintegrante de La Academia habló con los medios de comunicación sobre su estado de salud y aclaró que, aunque la afección le ha provocado molestias y cambios en su voz, no tendrá que someterse a una cirugía.

De acuerdo con sus declaraciones, el reflujo le provocó quemaduras en las cuerdas vocales, por lo que ahora deberá seguir un tratamiento médico y tomar terapia para recuperarse. El proceso no será inmediato, pero confía en volver a cantar como antes.

La situación ha generado comentarios en redes sociales, sobre todo después de sus participaciones musicales recientes. Aun así, Yahir aseguró que está concentrado en su recuperación y agradeció a las personas que se han acercado para apoyarlo, entre ellas Christian Nodal.

¿Qué le dijo Christian Nodal a Yahir sobre su problema de salud?

Durante el encuentro con la prensa, retomado por el reportero Gabo Cuevas, Yahir contó que el intérprete de 'Adiós amor' se comunicó con él después de enterarse de lo que estaba pasando con su voz.

El cantante sonorense no solamente le expresó sus buenos deseos, también le compartió el contacto de un médico que podría ayudarlo con su problema de salud.

Yahir se mostró agradecido por el gesto y aprovechó para enviarle un mensaje público a su colega, a quien llamó paisano.

Christian Nodal, gracias. Gracias, paisano, neta machín. Me habló, me dijo: ‘Sabes qué, aquí un doctor, aquí está el dato. Recupérate, rey’, echándome porras y todo. De todo corazón, rey, muchas gracias, expresó.

El cantante también reconoció el respaldo que ha recibido de su familia, amigos, médicos y de su profesora, quienes lo han acompañado durante este proceso.

Aunque no dio detalles sobre cuánto tiempo podría tomarle recuperar por completo su voz, dejó claro que seguirá las indicaciones médicas para evitar que el problema avance.

Yahir responde a las burlas por su forma de cantar

Las críticas hacia Yahir aumentaron después de sus recientes apariciones musicales. Una de ellas ocurrió durante un concierto de Edén Muñoz, quien lo invitó a subir al escenario para cantar frente al público. También recibió comentarios por su participación en una presentación de Víctor García.

El cantante reconoció que no se encuentra en las mejores condiciones vocales, pero explicó que tenía compromisos que debía cumplir y que hizo lo posible por ofrecer una buena presentación.

Hay algo que no se pueden ocultar. Hay compromisos que están y que tienen que salir, trato de darle la mejor cara, va a llegar el momento en el que vamos a estar bien y que vamos a estar al 200% con todo, comentó.

Las críticas hacia Yahir aumentaron después de sus recientes apariciones musicales. Una de ellas ocurrió durante un concierto de Edén Muñoz Cuartoscuro

Sin embargo, también manifestó su molestia por las personas que se han burlado de su situación e incluso parecen disfrutar de verlo pasar por este momento complicado.

Lo que se me hace loco, y no lo entiendo, es la gente que se burla, que le da gusto, que te ve acabado, y muchos son de perfiles falsos, cuando quieran aquí ando, lo platicamos de frente, respondió.

También manifestó su molestia por las personas que se han burlado de su situación e incluso parecen disfrutar de verlo pasar por este momento complicado @lacasafamososmx

Por ahora, Yahir continuará con su tratamiento para recuperarse de las lesiones que el reflujo provocó en sus cuerdas vocales. Mientras tanto, el apoyo de colegas como Christian Nodal se ha convertido en un respaldo importante en esta etapa.