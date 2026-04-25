Un día como hoy nació Al Pacino: la leyenda que transformó el cine 

Un día como hoy, 25 de abril, pero en 1940, nació en Nueva York Al Pacino, uno de los actores más influyentes y respetados en la historia del cine. Su trayectoria lo ha convertido en un verdadero ícono de Hollywood, gracias a interpretaciones intensas y personajes que han trascendido generaciones.

Nacido como Alfredo James Pacino en Manhattan, hijo de inmigrantes italianos, su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres cuando era muy pequeño. Creció en el Bronx junto a su madre y sus abuelos, en un entorno humilde que influyó en su personalidad reservada durante sus primeros años.

Desde joven mostró interés por la actuación, lo que lo llevó a formarse en el HB Studio y más tarde en prestigioso Actors Studio, donde fue alumno del reconocido maestro Lee Strasberg. Esta preparación fue clave para desarrollar el estilo realista e intenso que lo caracteriza.

Foto: AFP

Su gran salto a la fama llegó en la década de los 70, durante el auge del llamado “Nuevo Hollywood”, una etapa que revolucionó la industria cinematográfica. Su papel como Michael Corleone en The Godfather lo catapultó al reconocimiento mundial y marcó un antes y un después en su carrera.

A partir de ahí, consolidó una filmografía llena de personajes memorables en películas como Scarface, Serpico y The Irishman. Su actuación en Scent of a Woman le valió el Premio Óscar en 1992, tras varias nominaciones que reflejan la consistencia de su carrera.

A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas películas destacadas como:

Años 70's: Panic in Needle Park, The Godfather, Serpico, The Godfather Part II, Dog Day Afternoon , Bobby Deerfield, …And Justice for All.

Años 80's: Cruising , Author! Author! , Scarface, Revolution, Sea of Love.

Años 90's: Dick Tracy, The Godfather Part III, Frankie and Johnny, Glengarry Glen Ross , Scent of a Woman (Oscar), Carlito’s Way, Heat, City Hall, Donnie Brasco, The Devil’s Advocate, The Insider.

Años 2000: Any Given Sunday, Insomnia, The Recruit , Angels in America (miniserie TV), Ocean’s Thirteen, Righteous Kill ,

Años: 2010: You Don’t Know Jack (TV), Jack and Jill , Stand Up Guys, Phil Spector (TV), Manglehorn, Danny Collins, The Pirates of Somalia, The Irishman.

Años 2020: House of Gucci, Hunters (serie de TV).

Foto: AFP

La filmografía de Al Pacino es muy extensa (más de 50 películas entre cine, televisión y cameos), además tiene una carrera enorme en teatro, documentales y apariciones especiales.

Más allá de los premios, el legado de Pacino se basa en su estilo único: una voz potente, una presencia magnética y una capacidad para transmitir emociones profundas incluso en los momentos más sutiles.

Hoy, con décadas de trayectoria, sigue siendo una figura fundamental del cine mundial, recordado no solo por sus películas, sino por haber dado vida a personajes que ya forman parte de la cultura popular.

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