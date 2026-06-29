Chef Salt Bae llama a Aldo De Nigris tras polémica por cuenta de 40 mil pesos

El chef Salt Bae intentó ponerse en contacto con Aldo de Nigris luego de que el influencer compartiera la mala experiencia que vivió en su restaurante, donde terminó pagando una cuenta de más de 40 mil pesos.

Foto: Instagram nusr_et y aldotdenigris

¿Por qué Salt Bae buscó a Aldo de Nigris?

A través de un video publicado en redes sociales, mientras se encontraba con Abelito, Aldo mostró la pantalla de su celular, donde se observaba que el chef lo había llamado en varias ocasiones. Aunque anteriormente se quejó por el elevado costo de la cuenta, en esta ocasión se tomó la situación con humor y bromeó sobre las insistentes llamadas.

Foto: Instagram

Aldo De Nigris relató que una cena en el restaurante de Salt Bae, ubicado en la Ciudad de México, terminó con una cuenta superior a los 40 mil pesos.

El influencer compartió su experiencia en redes sociales para advertir a sus seguidores sobre lo que considera una práctica que puede resultar confusa para los clientes y un modus operandi, según relatos de los meseros.

¡El chef #SaltBae quiso contactar a #AldoDeNigris luego de que compartiera su mala experiencia en su restaurante donde le cobraron 40 mil pesos! 😱🚨👨‍🍳☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/85pALUEgU2 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 29, 2026

¿Por qué la cuenta fue tan elevada?

Según explicó, esperaba gastar alrededor de 2 mil 500 pesos, por lo que el monto final lo sorprendió. La cuenta, incluida la propina, superó los 40 mil pesos. Entre los platillos que consumieron había varios cortes de carne, algunos preparados con láminas de oro comestible, uno de los sellos distintivos del restaurante.

Foto: nusr_et

En el video también comentó que no acostumbra gastar ese tipo de cantidades en una comida y que nunca imaginó que el corte recomendado por el chef formaría parte del cobro.

De acuerdo con su versión, aceptó el corte de carne porque creyó que se trataba de una cortesía por parte del chef; sin embargo, al revisar la cuenta descubrió que el platillo sí había sido incluido en el total.

¿Dónde se encuentra el restaurante de Salt Bae en México?

El chef turco Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, inauguró recientemente su primer restaurante Nusr-Et en la Ciudad de México. El establecimiento se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma 439, en la alcaldía Cuauhtémoc, y se especializa en cortes de carne premium preparados con el característico espectáculo que ha hecho famoso al chef.