Charlie Puth y Brooke Sansone dan la bienvenida a su primer bebé; este es su nombre

Charlie Puth vive uno de los momentos más importantes de su vida, ya que recientemente se convirtió en padre por primera vez. El cantante compartió la noticia junto a su esposa, Brooke Sansone, a través de redes sociales, donde dieron a conocer el nacimiento de su bebé con un mensaje breve pero lleno de emoción.

La pareja utilizó Instagram para presentar a su hijo ante sus seguidores este 23 de marzo. En la publicación, acompañada de imágenes del recién nacido, escribieron:

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" Hola Jude ", además de confirmar la fecha exacta de su nacimiento con el texto: "13/03/2026".

El nombre completo del bebé y su significado

En otra publicación, Brooke Sansone reveló el nombre completo del pequeño, dejando ver un detalle más íntimo de la familia. A través de sus historias de Instagram, escribió: " Jude Crawford Puth ". Más adelante, también compartió el sentimiento que le provoca esta nueva etapa al señalar que su hijo es su "mundo entero".

Este nacimiento llega poco tiempo después de que la pareja celebrara su boda en septiembre de 2024 en Montecito, California. Desde entonces, ambos han mantenido una relación discreta, pero este anuncio ha generado gran atención entre los seguidores del cantante.

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El anuncio del nacimiento también llamó la atención por un detalle creativo. Charlie Puth hizo una referencia al clásico de The Beatles "Hey Jude", lo que generó comentarios entre sus seguidores.

La publicación incluyó varias fotografías del bebé, algunas tomadas en el hospital junto a su esposa.

Cabe recordar que fue en octubre cuando el artista dio a conocer que esperaba a su primer hijo. En ese momento, utilizó un fragmento de su videoclip "Changes" para compartir la noticia con el público.

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Charlie Puth y los retos de combinar paternidad con su carrera

Mientras se preparaba para recibir a su hijo, el artista también estaba enfocado en su música. Su nuevo álbum, Whatever's Clever!, tiene previsto su lanzamiento el 27 de marzo, lo que coincide con esta etapa tan importante en su vida personal.

Sobre este momento, el cantante declaró a la revista Rolling Stone: "Sinceramente, ni siquiera puedo pensar en ello ahora mismo", y agregó: "porque es por eso que se me tensa la mandíbula".

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Además, Charlie Puth tiene programada una gira mundial que comenzará próximamente. Sin embargo, ha dejado claro que su prioridad será su familia.

"Siempre quiero asegurarme de estar ahí para el bebé".

También explicó cómo imagina combinar ambas responsabilidades:

"Quiero asegurarme de que el bebé tenga una vida normal, y tendremos los auriculares grandes en el escenario, detrás del escenario, y espero poder saludar al bebé con la mano".

El cantante también reflexionó sobre los desafíos de la vida en gira, reconociendo que no es algo fácil de equilibrar con la paternidad.

"Así que lo haremos donde tenga sentido, pero lo que quiero es que mi hijo tenga la vida más normal posible. No quiero que viaje en avión constantemente”.

Más allá de su carrera, Charlie también expresó un deseo muy personal sobre el futuro de su hijo. Durante una entrevista en televisión, comentó:

“Espero que a la bebé le guste la música, porque es lo único que se me da bien”. Recordó además una experiencia de su infancia al decir: “Mi madre solía ponerle los auriculares, eran los 90, así que los auriculares eran grandes, sobre la barriga”.

PJG