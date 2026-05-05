Héroes de verdad: guardias de Serprosep se disfrazan y llevan alegría a niños en hospitales públicos

La misión de un guardia de seguridad suele transcurrir en silencio, con disciplina y sin aplausos. Pero este 30 de abril, decenas de elementos de la empresa Serprosep, una de las compañías de seguridad privada más importantes de México, eligieron intercambiar por unas horas el uniforme reglamentario por el traje de sus héroes favoritos, y convertir hospitales públicos en escenarios de pura celebración.

Armados con juguetes y disfrazados de Spiderman, Superman, el Chapulin Colorado, Mujer Maravilla y otros íconos de la cultura popular infantil, los custodios recorrieron salas pediátricas de distintos nosocomios para entregar regalos a niños y niñas que pasan el Día del Niño lejos de casa. La iniciativa, organizada desde la dirección de la empresa, fue recibida con gritos de alegría y sonrisas que, aseguran los propios guardias, hicieron que la jornada valiera más que cualquier guardia ordinaria.

"Los niños miraron como si fuéramos de verdad los personajes", comentó uno de los participantes. "Eso no tiene precio". Los juguetes entregados fueron objetos físicos —peluches, juegos de mesa, artículos deportivos—, una decisión consciente de la empresa para privilegiar el juego tradicional, en sintonía con los valores que Serprosep promueve entre su plantilla: disciplina, respeto y amistad.

"Tu Héroe en la Cancha": el concurso que une al Mundial con el orgullo familiar

En paralelo a la acción en los hospitales, Serprosep puso en marcha una segunda iniciativa destinada a los hijos e hijas de sus trabajadores: el concurso de dibujo "Tu Héroe Serprosep en la Cancha", una convocatoria que fusiona el próximo Mundial de Fútbol 2026 con el reconocimiento a quienes representan héroes cotidianos para los pequeños.

La mecánica es tan sencilla como emotiva: los menores deben dibujar a esa persona especial —mamá, papá, hermano, hermana u otro ser querido que forme parte del equipo Serprosep— en acción dentro de una cancha de fútbol, como si fuera jugador o jugadora del combinado mundialista. Una vez concluida la obra, la imagen deberá subirse a Facebook con la etiqueta de la empresa, indicar la zona a la que pertenece el participante y mencionar a tres amigos. El dibujo que acumule más "me gusta" se alzará con el primer lugar.

Los premios, al igual que los entregados en los hospitales, serán juguetes reales y tangibles. La empresa fue categórica al respecto: ningún dispositivo electrónico formará parte del reconocimiento. La apuesta es por el juego que se toca, que se comparte y que no necesita batería.

Serprosep decidió celebrar el 30 de abril con presencia física en los hospitales, con juguetes, con disfraces y con un concurso que le da voz a los hijos de quienes velan, callados y firmes, por la seguridad de los demás. Porque ser héroe, como bien saben los niños de los hospitales que hoy recibieron un juguete de manos de un guardia disfrazado, no requiere capa. A veces basta con presentarse.