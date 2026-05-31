Reviven a 'El Chanfle' en anuncio de Selección Mexicana; esto dijo su hijo por uso de su voz con IA

La lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó acompañada de una voz inesperada: la de Roberto Gómez Bolaños.

La Federación Mexicana de Futbol recurrió a una recreación digital de la voz del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado para formar parte del video promocional con el que se presentó a los seleccionados nacionales.

El uso de su voz fue autorizado y respaldado públicamente por su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien compartió un mensaje en el que explicó el significado familiar de la invitación hecha por la Federación Mexicana de Futbol.

Roberto Gómez Fernández autoriza uso de la voz de su padre

A través de un comunicado, Roberto Gómez Fernández señaló sentirse “profundamente honrado” por la invitación de la Federación Mexicana de Futbol para participar en la presentación de la lista de convocados al Mundial 2026 mediante una recreación digital de la voz de su padre.

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre, Roberto Gómez Bolaños”, expresó.

El productor también explicó que la invitación tenía un significado especial para su familia, debido a la relación que Chespirito mantuvo con el futbol durante su vida.

“El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida”, escribió Gómez Fernández, al recordar que ese cariño quedó reflejado en varias anécdotas personales y en uno de los personajes más entrañables de su obra: El Chanfle.

El Chanfle, el personaje que unió a Chespirito con el futbol

La participación simbólica de Roberto Gómez Bolaños en el anuncio mundialista no resulta extraña si se toma en cuenta su vínculo con el futbol. En 1979, Chespirito protagonizó El Chanfle, una película centrada en un utilero del Club América que soñaba con formar parte del mundo del futbol profesional.

El personaje se convirtió en una de las figuras más recordadas de su filmografía y reforzó la conexión de Gómez Bolaños con la cultura futbolera mexicana. Para varias generaciones, El Chanfle representa una forma nostálgica de mirar el futbol desde el humor, la ilusión y la vida cotidiana alrededor de un equipo.

En su mensaje, Roberto Gómez Fernández destacó justamente ese lazo: “El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el fútbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos”.

Chespirito acompaña a México rumbo al Mundial

La recreación de la voz de Roberto Gómez Bolaños convirtió la presentación de la lista mundialista en algo más que un anuncio deportivo. Para muchos aficionados, escuchar nuevamente una voz tan ligada a la cultura popular mexicana añadió una capa de nostalgia a la expectativa por el Mundial 2026.

En el comunicado, Roberto Gómez Fernández deseó éxito a la Selección Nacional en la próxima Copa del Mundo.

“¡Mucho éxito a nuestra Selección Nacional en el Mundial 2026!”

Con ese respaldo, la voz de Chespirito quedó integrada simbólicamente al camino de México rumbo a una Copa del Mundo que se jugará también en casa.