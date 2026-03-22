Chappell Roan aclara polémica con la hija de Jorginho en Brasil; "no se lo merecían"

Chappell Roan se volvió tendencia luego de responder a una polémica que surgió en Brasil, relacionada con un supuesto encuentro con la hija del futbolista Jorginho. La situación generó conversación en redes sociales, especialmente por la participación del equipo de seguridad de la cantante y el señalamiento de un momento incómodo con una menor.

El caso ocurrió en un hotel donde coincidieron antes del festival Lollapalooza Brasil. Mientras la versión inicial apuntaba a que la menor no pudo acercarse a la artista, la propia cantante decidió explicar lo sucedido y aclarar que, desde su perspectiva, nunca hubo interacción directa con la familia.

Chappell Roan rompe el silencio sobre lo ocurrido

Mediante un video compartido en sus historias de Instagram, la cantante explicó que no tuvo conocimiento del incidente en el momento en el que ocurrió y que no estuvo involucrada en ninguna acción contra la familia del futbolista.

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“Voy a contar mi versión de lo que pasó hoy con una madre y su hija, quienes tuvieron un altercado con un guardia de seguridad que no es mi guardaespaldas personal. Ni siquiera vi a la mujer y a la niña; nadie se me acercó. Nadie me molestó. Estaba desayunando tranquilamente en mi hotel. Creo que estas personas también se hospedaban allí”.

Además, la cantante subrayó que no dio ninguna instrucción al personal de seguridad para acercarse o intervenir.

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“Yo no lo hice, (y) ellos no se acercaron a mí. No estaban haciendo nada”, recalcó Roan refiriéndose a la esposa e hija de Jorginho. “Es injusto que la seguridad dé por sentado que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen motivos para creerlo, porque ni siquiera se ha tomado ninguna medida”.

Otro punto que quiso dejar claro fue su relación con sus fans, especialmente ante versiones que sugerían una actitud negativa hacia ellos.

“No odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños, eso es una locura. Lo siento mucho por esa madre y su hija, que alguien diera por sentado que harían algo y que si se sintieron incómodos, me da mucha pena. No se lo merecían”.

¿Qué dijo Jorginho sobre el incidente?

Fue el futbolista quien compartió primero en redes sociales su versión, lo que provocó que el tema se volviera aún más viral. Según explicó, todo ocurrió cuando su familia coincidió con la cantante durante el desayuno en el hotel.

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“Hoy pasé por una situación muy desagradable con mi familia. Mi esposa está en São Paulo para Lollapalooza Brasil. Esta mañana, mi hija se despertó muy emocionada. Incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a un artista al que admira mucho, o que solía admirar”.

De acuerdo con su relato, la menor no intentó acercarse de manera directa, sino que simplemente reaccionó al verla.

“Durante el desayuno, la artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que fuera ella”, afirmó Jorginho en su declaración. “Y lo peor es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada”.

Jorginho Foto: @jorginhofrello

Según lo señalado por el futbolista, el conflicto surgió por la intervención de un guardia de seguridad, quien se dirigió a su familia con un mensaje que consideraron inapropiado.

“Sinceramente, no sé en qué momento el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien puede considerarse acoso. He convivido con el fútbol, la exposición pública y las personas famosas durante muchos años, y entiendo perfectamente lo que son el respeto y los límites. Lo que ocurrió allí no fue eso. Era solo una niña admirando a alguien. Es triste ver este tipo de trato por parte de quienes deberían comprender la importancia de los aficionados. Al fin y al cabo, son ellos quienes construyen todo esto. Espero sinceramente que esto sirva como un momento de reflexión. Nadie debería tener que pasar por esto, y menos aún un niño”.

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El caso ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios apoyan la explicación de la cantante, mientras que otros respaldan la postura del futbolista.

PJG