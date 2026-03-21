Chappell Roan se vuelve tendencia tras acusación de Jorginho por incidente con su hija

Uno de los eventos musicales más esperados del momento es el Lollapalooza Brasil, donde la cantante Chappell Roan era una de las artistas más esperadas. Sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia por una polémica inesperada.

La controversia surgió luego de que el futbolista brasileño Jorginho, cuyo nombre completo es Jorge Luiz Frello Filho, denunciara una supuesta actitud intimidatoria por parte del equipo de seguridad de la cantante hacia su hija.

¿Qué paso con Chappell Roan y Jorginho?

A través de sus stories de Instagram, el jugador del Clube de Regatas do Flamengo compartió un momento incómodo que, según relató, vivió su familia en el hotel donde se hospedaban y en el que también se encontraba la intérprete.

El futbolista explicó que su hija es admiradora de la artista y que, por coincidencia, se encontraban en el mismo lugar durante el festival. Cuando la niña creyó reconocer a la cantante, se acercó discretamente para confirmar si realmente era ella.

Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente fuera ella. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada, explicó el jugador en su publicación.

Jorginho jugador del Flamengo acusa mala actitud de equipo de Chappell Roan Foto: @jorginhofrello

Jorginho acusa mala actitud del equipo a su hija

Lo que parecía un encuentro casual terminó generando molestia. De acuerdo con el futbolista, uno de los miembros del equipo de seguridad de la cantante se acercó a su esposa y a su hija de manera agresiva.

Según relató, el guardia les dijo que no debían permitir que la niña “faltara al respeto” o “acosara” a otras personas.

Comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva con mi esposa y mi hija, diciéndoles que no debían permitir que mi hija ‘Faltara al respeto’ o ‘acosara’ a otras personas.

Además, el integrante de seguridad aseguró que presentaría una queja ante el hotel por la situación. Para el jugador, la reacción fue exagerada, especialmente porque su hija terminó afectada por lo ocurrido.

Finalmente, Jorginho señaló que solo se trataba de una niña admirando a una artista y consideró importante que las figuras públicas comprendan el valor que tienen sus fans.

Jorginho jugador del Flamengo acusa mala actitud de equipo de Chappell Roan Foto: @jorginhofrello

¿Quién es Chappell Roan?

Chappell Roan es una cantante estadounidense que ha ganado gran popularidad en el pop actual gracias a su estética teatral, estilo camp e influencias del drag.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Good Luck, Babe!, Pink Pony Club y Red Wine Supernova, temas que la han consolidado como una de las nuevas figuras del pop internacional.

Hasta el momento, la cantante ni su equipo han emitido declaraciones sobre el incidente, que ya se ha viralizado en redes sociales.