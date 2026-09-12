El Museo Picasso de París, que inició obras de ampliación, financiará parte de los trabajos mediante la reproducción en bronce de algunas obras del artista, anunció este viernes su directora.

Cuatro de estas reproducciones ya fueron vendidas por unos 40 millones de euros (46 millones de dólares).

“Estamos orgullosos de la participación de la familia Picasso”, declaró Cécile Debray durante una conferencia de prensa, calificando el acuerdo alcanzado para realizar estas reproducciones como “bastante milagroso”.

“Siempre dije que no haría reproducciones póstumas”, señaló Paloma Picasso, hija del artista, fallecido en 1973, presente ayer durante el anuncio. También destacó que “la obra escultórica de Picasso todavía no es reconocida en su justo valor”.

Las cuatro reproducciones vendidas fueron adquiridas por la Fundación Don Quixote, de Países Bajos, principal donante del Rijksmuseum de Ámsterdam, cuyos jardines acogerán las obras.

Museo Picasso de París vende reproducciones en bronce para financiar su ampliación Fotos: Cortesía Museo Picasso/ AFP

Otras cuatro serán instaladas en el jardín del museo parisino.

Entre las esculturas de Picasso que serán reproducidas figuran La Chèvre (La cabra), creada en bronce a tamaño natural en 1950 y Tête de femme (Fernande) Cabeza de mujer (Fernande), escultura creada en bronce en el otoño de 1909. La pieza mide 41.3 x 24.7x 26.6 centímetros. Éstas son dos de las obras emblemáticas del maestro del cubismo.

Presentado el año pasado, el proyecto de ampliación del museo, con un costo total de 55 millones de euros (alrededor de 63 millones de dólares) y bautizado como Picasso 2030, contempla, entre otras cosas, ampliar el jardín del edificio histórico del museo, acondicionar la planta baja y el sótano para nuevos servicios y construir una nueva ala de 800 metros cuadrados dedicada a exposiciones temporales.

Al concretarse el proyecto, unas diez esculturas del artista podrán contemplarse gratuitamente en el jardín del museo hasta 2030.