Tras los rumores de reconciliación, Mauricio Ochmann revela cómo es su relación con Aislinn Derbez

La reciente participación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en la película Hasta el fin del mundo ha desatado una ola de rumores sobre una posible segunda oportunidad en su historia de amor.

Aunque la expareja siempre se ha mostrado cercana por el bienestar de su hija Kailani, este nuevo proyecto juntos ha llamado la atención de sus seguidores, quienes se preguntan si existe la posibilidad de una reconciliación. Ante las especulaciones, ambos han sido cuestionados sobre cómo es actualmente su relación.

Mauricio Ochmann habla de su relación actual con Aislinn Derbez

Los actores han dejado claro en distintas ocasiones que, aunque ya no son pareja, siguen formando una familia y mantienen una relación cercana por el bienestar de su hija.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre los rumores y aseguró que continúan unidos como familia y equipo.

“Seguimos juntos, o sea, seguimos siendo equipo, somos familia. Aparte hay una admiración artística y personal”, señaló.

Las declaraciones del actor fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes continúan mostrando cariño por la relación que alguna vez formaron.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan sobre su proceso de sanación

Como ocurre en muchas relaciones, ambos han atravesado procesos personales que les han permitido crecer y sanar diferentes aspectos de su vida.

Al ser consultados sobre si aún existen temas por resolver entre ellos, tanto Mauricio como Aislinn coincidieron en que siempre hay espacio para seguir trabajando en uno mismo y en los vínculos cercanos.

“Siempre hay más cosas que hablar y más cosas que sanar”, comentó Aislinn Derbez.

Sus palabras reflejan la madurez con la que han enfrentado su separación y la forma en que han construido una relación basada en el respeto y la comunicación.

Mauricio Ochmann rompe el silencio sobre su relación actual con Aislinn Derbez Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo comenzó la historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó durante las grabaciones de la película A la mala. La química entre ambos fue inmediata y poco después iniciaron una relación sentimental en 2014.

La pareja contrajo matrimonio el 28 de mayo de 2016 en una ceremonia íntima celebrada en el Hostal de la Luz, ubicado en Tepoztlán, Morelos.

Dos años después dieron la bienvenida a su hija Kailani, quien nació el 25 de febrero de 2018 en Los Ángeles, California. Desde entonces, ambos han compartido diversos momentos familiares que suelen enternecer a sus seguidores.

Sin embargo, en marzo de 2020 anunciaron su separación, una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo y a sus fanáticos.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez Foto: Cuartoscuro.com

A pesar del fin de su matrimonio, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han demostrado que mantienen una relación cordial y cercana. Su compromiso con la crianza de Kailani y el cariño que aún existe entre ellos han hecho que continúen recibiendo muestras de apoyo y afecto por parte de sus seguidores.