¿Se pasó de la raya? Cazzu ruega que dejen de cancelarla por tema sobre México

La cantante argentina Cazzu se vio envuelta en una nueva polémica luego de que resurgiera un antiguo video relacionado con un partido de futbol entre México y Argentina, situación que desató una ola de críticas y mensajes de cancelación en internet.

Ante el revuelo, la intérprete de Nena Trampa decidió romper el silencio y enviar un mensaje directo a sus seguidores, en el que pidió detener los ataques y reflexionó sobre la importancia del respeto entre los países latinoamericanos.

¿Cuál es el video por el que están cancelando a Cazzu?

La controversia comenzó cuando usuarios en redes sociales recuperaron un video grabado durante un concierto de Cazzu, realizado hace varios años, en el que la cantante hace referencia a una derrota de la Selección Mexicana frente a Argentina.

La polémica surgió por un antiguo video relacionado con un partido entre México y Argentina. IG

En aquel momento, la artista preguntó al público si estaban tristes por el resultado del encuentro deportivo, comentario que fue recibido con abucheos por parte de algunos asistentes antes de que ella continuara con el espectáculo.

Aunque el episodio ocurrió tiempo atrás, el clip volvió a circular tras el reciente Mundial de Futbol, generando una nueva discusión entre internautas mexicanos que consideraron ofensivas aquellas palabras y comenzaron a impulsar mensajes para cancelar a la cantante.

La razón por la que Cazzu suplicó que dejaran de cancelarla

Frente a la creciente ola de comentarios negativos, la artista realizó una transmisión en vivo en la que pidió poner fin a las confrontaciones que han surgido entre usuarios de distintos países. Con evidente preocupación, la cantante hizo un llamado a dejar atrás las diferencias y recordó que las culturas latinoamericanas comparten mucho más de lo que las divide.

La intérprete hizo un llamado a dejar de alimentar el odio en redes sociales. Cuartoscuro

Dejen de pelear. Intentemos entendernos, entender nuestras culturas, que al fin y al cabo somos tan parecidos", expresó.

Al finalizar su mensaje, lanzó una petición que rápidamente se volvió viral.

Los quiero mucho. Paren de cancelarme. Paren de cancelarme", dijo entre risas, aunque dejando ver que la situación la ha afectado.

Cazzu reflexiona sobre la discriminación en Latinoamérica

Más allá de responder a las críticas, Cazzu aprovechó el momento para hablar sobre un tema que considera mucho más profundo: las distintas formas de discriminación que aún existen en América Latina.

La cantante explicó que cada país enfrenta problemáticas sociales distintas y que, en el caso de Argentina, muchas veces la discriminación no está relacionada únicamente con el color de piel, sino también con el lugar de origen o la condición económica de las personas.

Cazzu aprovechó la controversia para reflexionar sobre la discriminación.

Según explicó, existen prejuicios ligados al nivel socioeconómico y a las diferencias culturales, situaciones que considera igual de preocupantes que cualquier otra forma de racismo.

La intérprete aseguró que este tipo de conductas siguen siendo un desafío para la región y destacó que el respeto debe prevalecer por encima de cualquier rivalidad deportiva o diferencia cultural.

Fans de Cazzu la defienden ante polémica de fútbol

Como suele ocurrir en este tipo de polémicas, las opiniones quedaron completamente divididas. Algunos usuarios mexicanos consideraron que el comentario realizado durante aquel concierto fue una falta de respeto hacia la afición nacional y señalaron que una figura pública debe ser cuidadosa con sus palabras.

Las reacciones en redes se dividieron entre quienes la criticaron y quienes la defendieron. Mezcalent

Sin embargo, otros defendieron a la cantante al recordar que se trató de una broma relacionada con un partido de futbol y que el video fue sacado de contexto varios años después.

También hubo quienes señalaron que revivir publicaciones antiguas para cancelar a una persona contribuye únicamente a incrementar el ambiente de confrontación que suele dominar las redes sociales.

Por ahora, la artista quedó en medio de un debate que surgió tras el Mundial de Futbol y que ha alcanzado a diversas figuras públicas señaladas por comentarios realizados durante encuentros deportivos. Cazzu buscó frenar la campaña de cancelación en su contra y abrir una conversación sobre la empatía en internet.